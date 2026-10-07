Conheça João Marinho Neto, o brasileiro homem mais velho do mundo

O brasileiro João Marinho Neto foi reconhecido pelo Guinness World Records como o homem mais velho do mundo. Nascido em Maranguape, no Ceará, ele completou 114 anos em 5 de outubro e também figura entre as pessoas mais longevas já registradas.
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A história de João está ligada ao trabalho no campo. Ainda criança, aos quatro anos, ele começou a ajudar o pai nas atividades rurais, cuidando de animais e colhendo frutas.
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Na vida adulta, continuou como agricultor, dedicando-se ao cultivo de milho e feijão. A lavoura era em uma propriedade que pertencia à família de sua primeira mulher, Josefa Albano dos Santos.
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A família de João Marinho Neto
João se casou duas vezes. Com Josefa, teve quatro filhos: Antônio, José, Fátima e Vanda. Depois, teve outros três com Antonia Rodrigues Moura: Vinícius, Jarbas e Conceição.
Dos sete filhos, seis estão vivos. A família inclui ainda 22 netos, 15 bisnetos e 3 trinetos. Ao longo da vida, o cearense passou por períodos de seca no estado e acompanhou mudanças na rotina rural, mantendo a convivência familiar como parte de sua trajetória.
Qual é o segredo da longevidade?
Em declaração ao Guinness, João Marinho Neto atribuiu sua longa vida à convivência com pessoas boas e à proximidade dos familiares.
A idade alcançada pelo brasileiro o coloca entre os homens mais longevos já registrados. O recorde masculino, porém, ainda pertence ao japonês Jiroemon Kimura, que morreu aos 116 anos e 54 dias.
No ranking geral de longevidade, mulheres ocupam as primeiras posições. Entre elas está a britânica Ethel Caterham, que chegou aos 117 anos.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.