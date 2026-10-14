Inmet emite alerta laranja de perigo de tempestade; confira quais estados são afetados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja (perigo) para tempestade em oito estados brasileiros, nesta quarta-feira (14/10). São eles: Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul.
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Segundo o Inmet, o aviso vai até as 23h59 de hoje. Os riscos potenciais são de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Além disso, pode ocorrer corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
Em caso de rajadas, o Instituto recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão pede ainda que, se possível, os moradores dessas áreas em alerta desliguem aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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