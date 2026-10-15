Após chuva e caos, rodízio de veículos é retomado nesta quinta em SP

São Paulo havia sido tomado pelo caos após chuvas fortes - (crédito: Miguel SCHINCARIOL/AFP)

A Prefeitura de São Paulo retomou nesta quinta-feira, 15, o rodízio municipal de veículos no centro expandido, após suspender a restrição no dia anterior em razão dos transtornos provocados pela chuva na capital. Com a retomada, os veículos com placas de final 7 e 8 não podem circular nos horários de pico desta quinta-feira, das 7 horas às 10 horas e das 17 horas às 20 horas.

O temporal causou alagamentos em diferentes regiões da cidade, inundou o Túnel do Vale do Anhangabaú, onde 28 veículos ficaram submersos, e provocou a morte de uma mulher em um deslizamento na Brasilândia, na zona norte.

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Na tarde de quarta-feira, a cidade chegou a registrar mais de mil quilômetros de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O pior índice de congestionamento de 2026 na capital paulista foi registrado no dia 24 de junho, dia em que a seleção brasileira jogou pela Copa do Mundo. Na ocasião, a cidade contabilizou 1.690 quilômetros de lentidão.

O recorde histórico de trânsito na capital paulista é do dia 5 de setembro de 2019, quando São Paulo atingiu 1.902 km de congestionamento - na época, a CET já tinha firmado parceria com o Waze e a base de dados foi modificada, uma vez que o número de vias foi ampliado e mais lentidão passou a ser registrada.

A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) é de retorno das chuvas entre a tarde e a noite desta quinta-feira.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta de perigo para tempestades, com possibilidade de chuva intensa, ventos de até 100 km/h e queda de granizo.