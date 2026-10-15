Após chuva e caos, rodízio de veículos é retomado nesta quinta em SP

A Prefeitura de São Paulo retomou nesta quinta-feira, 15, o rodízio municipal de veículos no centro expandido, após suspender a restrição no dia anterior em razão dos transtornos provocados pela chuva na capital. Com a retomada, os veículos com placas de final 7 e 8 não podem circular nos horários de pico desta quinta-feira, das 7 horas às 10 horas e das 17 horas às 20 horas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O temporal causou alagamentos em diferentes regiões da cidade, inundou o Túnel do Vale do Anhangabaú, onde 28 veículos ficaram submersos, e provocou a morte de uma mulher em um deslizamento na Brasilândia, na zona norte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Na tarde de quarta-feira, a cidade chegou a registrar mais de mil quilômetros de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).
O pior índice de congestionamento de 2026 na capital paulista foi registrado no dia 24 de junho, dia em que a seleção brasileira jogou pela Copa do Mundo. Na ocasião, a cidade contabilizou 1.690 quilômetros de lentidão.
- Leia também: O trânsito de São Paulo pode piorar? O impacto do fim do rodízio na cidade
- Leia também: Ato pró-Lula trava trânsito na região central do DF
O recorde histórico de trânsito na capital paulista é do dia 5 de setembro de 2019, quando São Paulo atingiu 1.902 km de congestionamento - na época, a CET já tinha firmado parceria com o Waze e a base de dados foi modificada, uma vez que o número de vias foi ampliado e mais lentidão passou a ser registrada.
A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) é de retorno das chuvas entre a tarde e a noite desta quinta-feira.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta de perigo para tempestades, com possibilidade de chuva intensa, ventos de até 100 km/h e queda de granizo.
Saiba Mais
- Brasil Segundo deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro é preso pela PF
- Brasil PF mira esquema em postos de combustíveis que movimentou R$ 7,6 bilhões
- Brasil Ciclone extratropical traz tempestades e derruba temperaturas no Brasil
- Brasil Ministro do Meio Ambiente aponta incêndio criminoso no Amazonas
- Brasil Chuvas em São Paulo causam alagamentos em metrô, túneis e ruas da capital
- Brasil Cuidados para viagens em áreas com risco de deslizamento de terra no Brasil
- Brasil Cuidados essenciais para viajar com segurança nas rodovias federais do país
- Brasil Pedreiro viaja 2 mil km atrás de mulher criada por inteligência artificial
- Brasil Turista do DF é resgatado após ficar 11 horas preso em penhasco no Tocantins
- Brasil Inmet emite alerta laranja de perigo de tempestade; confira quais estados são afetados