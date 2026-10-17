TSE altera 4,3 mil locais de votação para o segundo turno

Eleitores de todo o país podem encontrar um endereço diferente para votar no segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 4.352 seções eleitorais tiveram seus locais de votação alterados em relação ao primeiro turno.

As mudanças ocorreram por diferentes motivos, como reformas de última hora, adequações para melhorar a acessibilidade em prédios públicos e a necessidade de transferir seções para locais mais seguros diante dos impactos das chuvas.

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São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia concentram o maior número de alterações. Segundo o TSE, não existe uma mudança centralizada para todo o país: cada zona eleitoral avalia as condições dos prédios e define eventuais transferências conforme a realidade local.

Para evitar imprevistos no dia da votação, a recomendação é consultar o endereço atualizado da seção pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do TSE antes de sair de casa.