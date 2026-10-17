InícioBrasil
SEGUNDO TURNO

TSE altera 4,3 mil locais de votação para o segundo turno

Mudanças atingem seções eleitorais em todo o país e foram motivadas por reformas, acessibilidade e risco de chuvas; eleitores devem conferir o endereço antes de votar

Urna e Cabine de Votação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Urna e Cabine de Votação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Eleitores de todo o país podem encontrar um endereço diferente para votar no segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 4.352 seções eleitorais tiveram seus locais de votação alterados em relação ao primeiro turno.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As mudanças ocorreram por diferentes motivos, como reformas de última hora, adequações para melhorar a acessibilidade em prédios públicos e a necessidade de transferir seções para locais mais seguros diante dos impactos das chuvas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

  • TRE-DF muda locais de votação no Guará para eleições de 2026

  • TSE registra 421 urnas substituídas no primeiro boletim das eleições de 2026

  • Quando é o 2º turno? Posso votar se não fui no 1º? Guia do eleitor com tudo o que você precisa saber

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia concentram o maior número de alterações. Segundo o TSE, não existe uma mudança centralizada para todo o país: cada zona eleitoral avalia as condições dos prédios e define eventuais transferências conforme a realidade local.

Para evitar imprevistos no dia da votação, a recomendação é consultar o endereço atualizado da seção pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do TSE antes de sair de casa.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 17/10/2026 17:48 / atualizado em 17/10/2026 17:55
x