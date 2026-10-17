TSE altera 4,3 mil locais de votação para o segundo turno

Eleitores de todo o país podem encontrar um endereço diferente para votar no segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 4.352 seções eleitorais tiveram seus locais de votação alterados em relação ao primeiro turno.
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As mudanças ocorreram por diferentes motivos, como reformas de última hora, adequações para melhorar a acessibilidade em prédios públicos e a necessidade de transferir seções para locais mais seguros diante dos impactos das chuvas.
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São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia concentram o maior número de alterações. Segundo o TSE, não existe uma mudança centralizada para todo o país: cada zona eleitoral avalia as condições dos prédios e define eventuais transferências conforme a realidade local.
Para evitar imprevistos no dia da votação, a recomendação é consultar o endereço atualizado da seção pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do TSE antes de sair de casa.