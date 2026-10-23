Escola de SP registra mais de 70 casos de sarna e suspende aulas

Uma escola de Atibaia, no interior de São Paulo, registrou mais de 70 casos de escabiose (sarna humana) no mês de outubro. Segundo a prefeitura, as aulas no colégio Prefeito Walter Engrácia de Oliveira foram suspensas nesta sexta-feira, 23, para realização de serviços de limpeza e desinfecção dos ambientes.
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No total, foram notificados 71 casos até o momento, sendo 51 estudantes e 20 professores. O Estadão procurou a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), e aguarda retorno.
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A prefeitura informou que as secretarias municipais de Educação e Saúde trabalham juntas para conter a transmissão e que todos os casos estão sendo acompanhados. As equipes também atuam na identificação de novos infectados.
Ainda segundo a prefeitura, a Vigilância Epidemiológica iniciou as providências necessárias, em conjunto com a Vigilância Sanitária.
"As equipes realizaram uma visita à unidade para avaliar as condições do ambiente e orientar alunos e funcionários sobre medidas de prevenção, incluindo a limpeza adequada dos espaços e a importância da higiene das mãos", disse em comunicado.
Para ampliar o atendimento, a Secretaria de Saúde de Atibaia disponibilizou médicos e enfermeiros para avaliar os casos identificados.
"Agentes Comunitários de Saúde estão realizando visitas domiciliares às famílias afetadas, com o objetivo de identificar possíveis novos casos e reforçar as orientações sobre o tratamento adequado", afirmou.
O que é a sarna e como ocorre o contágio?
De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a sarna ou escabiose é uma parasitose humana causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei variedade hominis.
O contágio se dá somente entre humanos, por contato direto entre as pessoas ou por meio de roupas e outros objetos contaminados. O contato deve ser prolongado para ocorrer a contaminação.
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