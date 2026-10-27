Eleitor de Lula ganha Porsche de R$ 1,5 milhão após aposta nas eleições

O empresário e agropecuarista Toinho Sintra, de 48 anos, ganhou um Porsche GTS 2026 avaliado em R$ 1,5 milhão após apostar na vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2026. O veículo, que tem 335 quilômetros rodados, foi entregue na segunda-feira (26/10) em Arapiraca, no Agreste de Alagoas.

Morador de Maceió, Toinho apostou contra um empresário de Arapiraca que apoiava o senador Flávio Bolsonaro (PL). Segundo relato feito pelo vencedor ao g1, o acordo foi fechado cerca de 15 dias antes do primeiro turno.

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A proposta foi intermediada por um amigo em comum, o adversário ofereceu o Porsche, enquanto Toinho colocou R$ 1,5 milhão em dinheiro na disputa. Para assegurar que o acordo fosse cumprido, o terceiro empresário ficou responsável por guardar o valor e atuar como avalista da aposta.

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Toinho contou que chegou a duvidar do resultado depois que Flávio Bolsonaro obteve uma vantagem no primeiro turno. “Foi uma surpresa quando o Flávio teve mais de três milhões de votos. Aí eu disse: ‘Pronto, acho que vou perder a aposta’, porque foi muito voto”, revelou.

Nas semanas seguintes, porém, o empresário voltou a acreditar na possibilidade de vitória de Lula. Durante a apuração do segundo turno, acompanhou os resultados em casa, ao lado da esposa. “Não era mais nem pelo carro. Eu pensava nas pessoas”, afirmou o empresário sobre o resultado das eleições.

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Porsche vermelho será vendido

Após a confirmação da vitória de Lula, Toinho foi a Arapiraca na segunda-feira (26) para buscar o prêmio. No retorno a Maceió, percorreu aproximadamente 130 quilômetros com o veículo esportivo, que chamou ainda mais atenção pela cor vermelha, associada ao Partido dos Trabalhadores (PT).

O empresário contou que colocou uma música em homenagem ao presidente durante o trajeto e agradeceu pela vitória eleitoral e pelo prêmio conquistado. Também revelou que encomendou um adesivo de estrela para personalizar o automóvel.

Apesar de comemorar a conquista, Toinho afirmou que pretende ficar com o Porsche por alguns meses antes de vendê-lo. Segundo ele, o modelo não é o mais adequado para sua rotina, já que costuma viajar com frequência e considera o carro baixo para os trajetos que realiza.

A aposta de 2026 não foi a primeira vez que Toinho colocou um veículo em jogo por causa de uma eleição presidencial. Em 2022, ele também apostou na vitória de Lula e saiu vencedor, recebendo uma caminhonete RAM.

Quatro anos depois, o empresário voltou a apostar no candidato petista, desta vez contra Flávio Bolsonaro, e terminou a disputa com um carro de luxo avaliado em R$ 1,5 milhão.

*Estagiária sob supervisão de ...

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