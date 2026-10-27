Anvisa amplia uso de implante contraceptivo de três para cinco anos

O etonogestrel é um hormônio sintético da classe dos progestagênios - (crédito: Magnific)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na segunda-feira (26/10), a atualização da posologia do Implanon NXT (implante contraceptivo de etonogestrel). A decisão amplia a eficácia contraceptiva aprovada de três para cinco anos de uso contínuo do mesmo implante subdérmico, permitindo que uma única inserção proporcione proteção contraceptiva por um período mais prolongado, reduzindo a necessidade de procedimentos adicionais de troca do implante.

Ministério da Saúde enviou mais de 10 mil unidades ao DF (foto: João Risi/Ministério da Saúde)

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A aprovação foi baseada em dados clínicos que comprovam a eficácia, onde não foram apresentadas gestações durante o período estendido, aumentando o perfil de segurança durante o quarto e o quinto ano de uso.

A Anvisa aprovou ainda a possibilidade de inserção do método imediatamente após o parto e aborto espontâneo, incluindo abortos de primeiro e segundo trimestres.

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O etonogestrel é um hormônio sintético da classe dos progestagênios. Ele atua principalmente inibindo a ovulação e tornando o muco cervical mais espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides. Quando administrado por meio de implante subdérmico, é liberado continuamente ao organismo, proporcionando contracepção eficaz por período prolongado. O Implanon é um pequeno bastão de 4cm por 2mm inserido na face interna do braço não dominante.

No Brasil, o método é ofertado para inserção de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nas Unidades Básicas de Saúde e Clínicas da Família. Após passar por consulta médica, triagem e exames indicados, tendo indicação e disponibilidade na rede local, a inserção do implante pode ser feita no mesmo dia.

O público-alvo são mulheres e adolescentes entre 14 e 50 anos, podendo variar conforme os critérios locais de cada município ou estado.