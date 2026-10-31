Sinpol-PE pede mais valorização dos profissionais de segurança pública

Áureo Cisneiros. Diretor da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol) e presidente do Sinpol-PE - (crédito: Arquivo pessoal )

Em carta aberta divulgada nesta sexta-feira (30/10), o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol-PE), Áureo Cisneiros, pede ao presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a valorização dos profissionais de segurança pública e o diálogo entre os governos, profissionais e sociedade.

Aurélio Cisneiros parabeniza o presidente pela virada histórica nas eleições de 2026 e propõe uma ampla e democrática escuta da sociedade civil e dos trabalhadores da segurança pública. “O Brasil precisa reunir essas vozes para construir um grande pacto nacional pelo direito à segurança pública e para enfrentar, com firmeza e inteligência, o crime organizado que tanto aflige o nosso país”, escreve ele.

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Na carta, Cisneiros escreve que a segurança pública é um direito fundamental e não deve ser tratado apenas como um serviço prestado pelo estado. Para assegurar que “o território brasileiros pertença, de fato, à população”, é preciso unir forças com políticas públicas permanentes, integração entre os entes federativos e compromisso com a democracia e com a cidadania.

Segundo o sindicalista, não existe segurança pública de qualidade onde os profissionais não são valorizados. “É preciso garantir direitos, oferecer condições dignas de trabalho, promover a valorização salarial e cuidar da saúde mental de quem está diariamente na linha de frente”, escreve ele ao presidente da república.

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Para alcançar esses objetivos, Cisneiros defende o diálogo, participação e união. Diálogo entre os governos, os profissionais da segurança pública, as entidades representativas, pesquisadores, acadêmicos e a sociedade.

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“Defendo um grande mutirão nacional que reúna essas vozes para construir, coletivamente, os caminhos para uma segurança pública democrática e efetiva”, escreve ele.

E com isso elaborar um projeto nacional que trate a segurança pública como um direito de todos e uma responsabilidade compartilhada, capaz de proteger vidas, recuperar territórios e assegurar dignidade tanto à população quanto aos profissionais que a protegem.

Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.