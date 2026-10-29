Ex-presidente do BRB diz que Ibaneis ordenou negociação com o Master

De acordo com Paulo Henrique, Vorcaro manifestou preocupação com a possibilidade de mudanças de governo e exigiu garantias de controle da instituição caso a operação avançasse. - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)

O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa afirmou, em depoimento à Polícia Federal (PF) prestado em 15 de outubro, que o então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), ordenou que ele conduzisse a negociação com o Banco Master durante um jantar na casa do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o relato, a reunião ocorreu em 24 de setembro de 2024 e teve como um dos pontos a negociação de 16,5% das ações do BRB pertencentes ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev).

Segundo Paulo Henrique, o gabinete de Ibaneis o convocou para o jantar quando ele estava em viagem a Salvador, na Bahia. O ex-presidente do banco disse que tentou evitar a reunião, mas retornou para comparecer. No local, onde estavam cerca de sete pessoas, o governador o apresentou a Vorcaro e determinou que estruturasse a negociação.

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“Dia 24 de setembro eu recebo uma mensagem no meu celular que me convoca pra uma reunião à noite na casa do Daniel Vorcaro, do gabinete do governador Ibaneis Rocha. Eu até falo 'puxa, eu tô viajando, tô na Bahia', eu tento fugir. E não dava pra fugir do jantar. Eu falei: vou ficar só 15 minutos nesse jantar. Mas eu chego, volto de Salvador e vou pra esse jantar”, relatou à PF.

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Ainda de acordo com Paulo Henrique, Vorcaro manifestou preocupação com a possibilidade de mudanças de governo e exigiu garantias de controle da instituição caso a operação avançasse. “É, mas é banco público, normalmente troca governo depois de um tempo, eu preciso de um acordo de acionista que me garanta controle”, teria afirmado o banqueiro, segundo o depoimento.

A defesa de Ibaneis afirma que, enquanto governador, ele concedia autonomia ao presidente do BRB e não interferia nas decisões da instituição. Também declarou que o governador “jamais sugeriu ao então presidente do BRB, que era pessoa de sua confiança técnica, que tomasse qualquer decisão no sentido de abrir negociações com o Banco Master”.