Funcionário morre após ser empurrado por colega contra parede, que rompeu a 6 metros de altura - (crédito: Reprodução/Instagram)

Caio Wilson Costa, de 28 anos, morreu após passar quase uma semana internado em estado gravíssimo.

O funcionário de uma concessionária de veículos na zona leste de São Paulo sofreu uma queda de aproximadamente seis metros na terça-feira (20), depois de ser empurrado por um colega durante um desentendimento no trabalho. A morte foi confirmada nesta terça-feira (27).

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O caso aconteceu na Rua Almirante Brasil, na capital paulista. Segundo informações da Polícia Militar (PM), Caio foi lançado contra uma parede que cedeu com o impacto, fazendo com que ele caísse do segundo andar do estabelecimento.

Após o acidente, o trabalhador foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu internado em estado gravíssimo.

A discussão teria começado por causa do local em que um dos funcionários estacionou um veículo da empresa.

De acordo com Genecarlos Alencar, advogado do homem apontado como responsável pelo empurrão, os dois eram amigos e o conflito teve início durante uma brincadeira, antes de evoluir para uma situação mais grave.

À defesa, o episódio foi descrito como acidental. O advogado afirmou que seu cliente tentou se desvencilhar do colega e não imaginava que a parede se romperia com a força do impacto.

“Foi uma fatalidade”, declarou a defesa.

Suspeito foi preso e liberado após audiência de custódia

Após a ocorrência, o funcionário apontado como autor do empurrão teve a prisão em flagrante registrada no 8º Distrito Policial (Belenzinho).

No entanto, ele deixou a prisão em 21 de outubro, depois de passar por audiência de custódia.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave.

A investigação busca esclarecer as circunstâncias do episódio ocorrido dentro da concessionária.