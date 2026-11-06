Cidade mineira construída dentro de um vulcão extinto completa 154 anos

Vista panorâmica de Poços de Caldas, município do Sul de Minas que celebra 154 anos de sua fundação - (crédito: Wikimedia Commons)

Poços de Caldas completa 154 anos de fundação nesta sexta-feira (6/11), data estabelecida como feriado municipal. As comemorações reúnem prestação de serviços gratuitos à população, atividades culturais e esportivas na Praça Pedro Sanches e a abertura oficial da programação do Natal Poços de Luz.

O município nasceu em 6 de novembro de 1872, após proposta do senador Joaquim Floriano de Godoy e doação de 96 hectares de terras pelo capitão José Bernardes Junqueira. A cidade fica assentada na caldeira de um vulcão extinto há cerca de 90 milhões de anos, a 1.300 metros de altitude, formação geográfica responsável por suas fontes de águas termais alcalino-sulfurosas.

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Indicadores socioeconômicos e perfil municipal

Com população estimada em 173.100 habitantes e 163.742 pessoas registradas no Censo 2022, o município é o mais populoso do Sul de Minas e ocupa o 15º lugar no estado. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal alcança 0,779, o sexto maior entre os 853 municípios de Minas Gerais.

A base econômica apresenta produto interno bruto per capita de R$ 65.547,68, impulsionada pelo setor de serviços (54,5%), indústria (29,1%), administração pública e agropecuária. A taxa de escolarização entre 6 e 14 anos chega a 98,93%, apoiada pela atuação de unidades da UNIFAL, IF Sul de Minas, UEMG e PUC Minas.

Evolução histórica e turismo

Em outubro de 1886, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina inauguraram o ramal da Estrada de Ferro Mogiana na região. Poços de Caldas recebeu o título de cidade em 1915 e viveu um período de remodelação arquitetônica entre as décadas de 1920 e 1940.

Essa fase resultou na abertura do Palace Hotel, do Palace Casino e das Thermas Antônio Carlos, inauguradas em 1931. O complexo atraiu personalidades históricas como Getúlio Vargas, Santos Dumont, Carmen Miranda e Olavo Bilac.

O decreto assinado em 1946 pelo presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu os jogos de azar e encerrou as atividades dos cassinos. O município direcionou sua economia para viagens de casais em locais como a Fonte dos Amores e o Véu das Noivas, enquanto ampliava a exploração de bauxita, vidro e laticínios.

O planalto local abrigou a primeira mina de urânio do país, administrada pela empresa Indústrias Nucleares do Brasil. O solo vulcânico sustenta lavouras de cafés especiais com Indicação Geográfica e movimentação superior a R$ 156 milhões anuais. Mestres vidreiros preservam a produção de peças em cristal de Murano, e a cidade compõe a Associação Europeia das Cidades Termais Históricas desde 2017.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.