Operação da PF resgata livros raros e protege acervos históricos

A Polícia Federal deflagra operações para coibir a receptação e comercialização de livros raros e bens culturais ilícitos - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10/11) a Operação Página Oculta. O trabalho investigativo tem como objetivo principal aprofundar apurações sobre práticas de receptação, ocultação e comercialização de livros raros, de imagens sacras e de outros bens integrantes do patrimônio cultural brasileiro.

No âmbito da operação, os policiais cumprem cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. As ordens de busca ocorrem tanto em endereços residenciais quanto em estabelecimentos comerciais nas cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Diadema, no estado paulista.

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Desdobramento da Operação Trinca de Papel

A atual ação da corporação constitui um desdobramento direto da Operação Trinca de Papel. Essa etapa investigativa anterior apurou a atuação de um grupo criminoso especializado na subtração de livros raros e de outros bens culturais pertencentes a instituições públicas e privadas.

Com o avanço dos trabalhos policiais, diligências realizadas posteriormente conseguiram identificar possíveis comerciantes e destinatários dos objetos furtados. As apurações apontaram também indícios de uma tentativa de cooptação de funcionário para facilitar o acesso dos criminosos ao acervo do Real Gabinete Português, situado no Rio de Janeiro.

Finalidade das buscas e perícia

As buscas executadas pelas equipes têm como finalidade localizar e recuperar livros raros, imagens sacras e bens culturais de origem ilícita. A ofensiva policial também busca apreender itens destinados à comprovação dos fatos investigados:

documentos e registros de aquisição e de comercialização;

comprovantes de pagamento;

aparelhos celulares;

computadores;

outros elementos de prova.

Todos os materiais recolhidos durante as diligências serão submetidos a procedimentos oficiais de análise e de perícia técnica realizados pela própria Polícia Federal.

Na medida de suas responsabilidades, os indivíduos investigados na operação poderão responder judicialmente pelos seguintes crimes:

receptação;

tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas;

associação criminosa;

outros delitos que venham a ser identificados durante as investigações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.