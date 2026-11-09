Pai do atacante Rony, do Santos, é morto a facadas

Pai do atacante Rony, do Santos, foi assassinado na tarde desta segunda-feira (9/11), no município de Terra Alta, nordeste do Pará. A morte foi confirmada pelo próprio clube, por meio de postagem nas redes sociais. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Segundo informações do portal ge, Marigerson Barbosa, de 72 anos, foi morto a facadas. Ele foi atingido por golpes no pescoço. Ferido, foi socorrido, mas não resistiu. Uma mulher foi presa em flagrante, sob a suspeita de ter cometido o crime.

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Em nota, o Santos lamentou a morte do pai do atleta e informou, ainda, que o atacante foi liberado para estar com a família na cidade natal. Ele não tem prazo para retorno, e poderá ficar o tempo que julgar necessário.

Rony também se manifestou. Por meio de nota, contou ter recebido apoio de Neymar, que colocou o próprio avião particular à disposição do companheiro para o deslocamento rumo ao Pará.

Veja o comunicado completo de Rony:

"Hoje recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida: o falecimento do meu pai.

Recebo esse momento com profunda tristeza e dor no coração, mas permaneço firme na fé, confiando que Deus é o nosso sustento e que Ele nos dará força para atravessar essa difícil caminhada.

Quero expressar minha gratidão ao Santos Futebol Clube, à comissão técnica, especialmente ao professor Cuca, e a todos que demonstraram carinho, compreensão e solidariedade desde que receberam a notícia.

Meu agradecimento especial ao Neymar, pela generosidade e disponibilidade em oferecer seu avião para nos ajudar neste momento, possibilitando o deslocamento da minha família.

Obrigado também a todos os amigos, familiares e pessoas que estão se manifestando em oração e oferecendo apoio a mim e à minha família.

Neste momento, meu desejo é estar ao lado dos meus familiares, honrar a memória do meu pai e encontrar forças para seguir em frente.

Sigo firmado na fé, porque sei que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis.

'O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido.' (Salmos 34:18)

Que Deus conforte o nosso coração."

Confira a nota do Santos:

"O Santos Futebol Clube se solidariza com o atleta Rony e toda sua família neste momento de dor decorrente da morte de seu pai.

O jogador foi liberado na tarde desta segunda-feira para estar com seus familiares.

O Clube lamenta profundamente o ocorrido e se colocou à disposição para prestar qualquer auxílio."