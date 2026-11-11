Casal é indiciado por difamação após vídeo no apartamento de FHC

O influenciador Wesley está sendo processado pela família de FHC - (crédito: Reprodução/X)

O influenciador Wesley Oliveira e o marido, Lessandro Gonçalves, foram indiciados por difamação e discriminação de pessoa idosa após publicarem um vídeo dentro do apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Nesta quarta-feira (11/11), a Polícia Civil de São Paulo realizou diligências e cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do casal, onde foram apreendidos dois celulares. Ambos foram conduzidos à delegacia, prestaram depoimento e foram liberados.

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Ao deixar a delegacia, Wesley Oliveira afirmou estar arrependido do ocorrido, apesar de ter dito o contrário anteriormente. “E, hoje, eu me arrependo pelo fato de toda essa repercussão, porque eu fiz algo como jornalista, como influenciador digital. Eu não fiz com a intenção de vexaminar ou causar qualquer constrangimento”, disse aos jornalistas.

O casal está proibido de se aproximar do imóvel de FHC e de divulgar imagens do político. O descumprimento da decisão pode resultar em multa diária de R$ 10 mil a R$ 200 mil para cada investigado.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves



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