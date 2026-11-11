Advogada e mãe de crianças desaparecidas em MA sofrem ataque a tiros

A advogada Nathaly Moraes, que acompanha Clarice Cardoso, mãe das crianças Agatha e Allan Michael desaparecidas em Bacabal (MA), foi alvo de um ataque a tiros na terça-feira (10/11). Ela estava no carro com Clarice quando homens armados dispararam contra o veículo. Segundo a advogada, cerca de seis pessoas participaram da ação e atiraram mais de 10 vezes em sua direção. Ninguém ficou ferido.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Nathaly relatou que havia saído para atender a uma situação relacionada ao trabalho quando foi surpreendida pelos homens, que estavam encapuzados e portavam armas de grosso calibre. Ela também afirmou que os suspeitos fizeram ameaças de morte durante o ataque. “Eu estava trabalhando. E agora eu tenho que escolher entre trabalhar e ficar viva?”, questionou a advogada em uma das gravações.

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Nas imagens, ela aparece abalada e mostra as marcas dos disparos na lataria e nos pneus do veículo.

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O episódio, segundo Nathaly, não foi um caso isolado de intimidação. A advogada afirmou que já vinha recebendo ameaças e que havia procurado apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas não teria obtido a assistência que esperava. “Eles ficam rindo, ficam dizendo que vão fazer comigo igual fizeram com Marielle, disseram que eu preciso ser executada, eles querem me executar”, declarou, ao relatar as ameaças que afirma ter recebido.

Após o ataque, Nathaly foi a uma delegacia para prestar depoimento. Em outra publicação, disse que não recebeu o atendimento esperado na unidade de Passo do Lumiar e que precisou procurar outra delegacia, no centro. Também cobrou providências das forças de segurança e questionou a atuação da Polícia Militar. “Eu sou um ser humano, sou uma pessoa, sou uma mulher, uma advogada que teve uma tentativa contra a minha vida. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria”, afirmou.

A presença de Clarice no veículo também levanta questionamentos sobre as circunstâncias do ataque. A mãe de Ágatha Isabelly e Allan Michael compartilhou publicações relacionadas ao episódio, mas não havia se manifestado diretamente até a última atualização desta reportagem. Ainda não há informações sobre se os autores dos disparos sabiam que ela estava no carro.

O Correio procurou a Polícia Civil do Maranhão para esclarecer as circunstâncias do ataque e saber se o caso está sendo investigado, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.