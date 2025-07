AG Aline Gouveia

Esther Dweck responde sobre novo CPNU e outras perguntas no 'Bom dia, Ministra' - (crédito: Reprodução/Agência Gov)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, destacou, nesta terça-feira (8/7), que o governo federal trabalha para tornar o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) uma política permanente. Em entrevista ao programa Bom dia, ministra, Esther citou que espera que partir de 2027 o certame volte. "Nossa ideia é que possamos deixar tudo pronto para que essa política se torne permanente, como foi o Enem. A ideia de ser bianual é bem razoável", disse a ministra. Em 2026, por ser ano eleitoral, o concurso não será realizado.



A ministra da Gestão também frisou que a política de equiparação entre homens e mulheres classificados para a segunda etapa do CNU busca promover mais equidade e justiça no acesso aos cargos públicos. A nova medida tem o objetivo de corrigir distorções verificadas na primeira edição do concurso, quando, apesar de terem sido maioria entre os inscritos (56%) e presentes na prova (54%), as mulheres representaram apenas 37% dos aprovados.

Além disso, pela primeira vez, serão aplicadas cotas para indígenas e quilombolas, conforme previsto na nova Lei de Cotas. "Vamos poder aplicar a nova Lei de Cotas, que tem como novidade a ampliação do percentual de reserva de vagas, que era de 20% e passou a 30%, além de cotas específicas para quilombolas e indígenas", lembrou Esther.

As inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado estão abertas até o dia 20 de julho de 2025, com taxa única de R$ 70. Há isenção para inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e beneficiários do Fies ou do ProUni. O processo é executado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), sob coordenação da Escola Nacional de Administração Pública e do MGI.

O certame oferece 3.652 vagas em 32 órgãos da administração pública federal, organizadas em nove blocos temáticos, sendo 3.144 vagas de nível superior (incluindo 1.172 para provimento a curto prazo) e 508 de nível intermediário. As provas serão aplicadas em 228 cidades, abrangendo todas as unidades federativas.

Cronograma do CNU 2

Solicitação de isenção da taxa: até 8/7/2025

Resultado preliminar do pedido de isenção da taxa: 10/7/2025

Resultado definitivo do pedido de isenção, após análise de recursos: 18/7/2025

Inscrições: de 2 a 20/7/2025

Pagamento da taxa: até 21/7/2025

Provas objetivas: 5/10/2025

Divulgação do resultado da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025

Envio de títulos: 13 a 19/11/2025

Prova discursiva: 7/12/2025

Procedimento de confirmação de cotas: 30/11 a 8/12/2025

Divulgação da primeira lista de classificação: 30/1/2026

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular