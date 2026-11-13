Fórum discute acesso a tratamentos para doenças raras pelo SUS

Fórum debate acesso a tratamentos e medicamentos para pacientes com doenças raras pelo SUS - (crédito: Reprodução/YouTube)

Conviver com uma doença rara significa enfrentar desafios que vão além do diagnóstico, como a dificuldade de acesso a tratamentos, medicamentos e acompanhamento especializado. Para discutir essas barreiras e os caminhos para ampliar a assistência, a Associação de Pessoas com Esclerose Múltipla e Doenças Raras (Apemigos) promoveu, nesta sexta-feira (13/11), o “Fórum Neuroraras – Conhecer. Participar. Transformar”, na sede do Correio Braziliense.

O encontro reuniu especialistas e pacientes em torno do avanço científico, da conscientização e do fortalecimento de políticas públicas para garantir mais qualidade de vida a quem convive com essas condições.

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Para a presidente da Apemigos, Ana Paula Morais, eventos como esse são essenciais não apenas para promover a conscientização sobre as doenças raras, mas também para mostrar que existem tratamentos. “Existe uma forma, não de curar ainda, mas de retardar o processo da doença e proporcionar qualidade de vida ao paciente. Se eu puder deixar uma mensagem para um paciente raro, é: existe vida depois do diagnóstico, e você tem direito de vivê-la da melhor forma possível”, diz.

Na visão da presidente, o principal problema no tratamento de doenças raras no SUS é a falta de suporte. De acordo com Morais, mesmo com bons profissionais, a falta de acesso a tecnologias de alta eficácia e a medicamentos que garantem a estabilização da doença e a qualidade de vida prejudica o paciente e onera o Estado.

“Como não temos acesso a essas tecnologias, a doença avança mais rápido e nos tornamos um peso para a sociedade, exatamente por não conseguirmos realizar tarefas simples do dia a dia”, entende.

Já para Marcela Mustefaga, cofundadora da NMO Brasil (Associação Brasileira de Pacientes de Neuromielite Óptica) e portadora de neuromielite óptica, doença que afeta o nervo óptico e a medula espinhal, a burocracia é o que mais pesa na hora de adquirir os medicamentos.

“No caso das doenças raras em geral, seria a burocracia. Especificamente no caso da neuromielite óptica, não temos um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Isso está impedindo que todo o processo de incorporação dessas novas terapias seja autorizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec)”, disse.

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Atualmente, Mustefaga realiza tratamento pelo SUS, mas faz acompanhamento particular. “Meu tratamento é feito no Hospital de Base (DF), com a medicação fornecida pela Farmácia de Alto Custo. Porém, é uma medicação off-label, ou seja, um medicamento que não foi estudado especificamente para a minha doença”, diz.