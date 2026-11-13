Governo reforça alerta para vacinação contra sarampo após novos casos no país

Recomendação é conferir a caderneta e atualizar as doses da vacina tríplice viral - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O aumento dos casos de sarampo no Brasil e a ocorrência de surtos em outros países levaram o governo federal a reforçar o alerta para a vacinação. Até 4 de novembro de 2026, foram confirmados 65 casos no país, sendo 41 em São Paulo, segundo levantamento do Instituto Arlindo Gusmão de Fontes (IAGF). Apesar dos registros, o Brasil permanece sem transmissão endêmica, quando o vírus circula continuamente no território nacional.

A recomendação é conferir a caderneta e atualizar as doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. O imunizante é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Crianças devem receber a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Pessoas de 12 a 29 anos precisam comprovar duas doses, enquanto aquelas de 30 a 59 anos devem receber uma dose caso não tenham sido vacinadas. Trabalhadores da saúde precisam de duas doses, independentemente da idade.

Leia também: Baixa cobertura vacinal mantém Brasil em alerta para o sarampo

O sarampo é altamente contagioso e transmitido pelo ar. Os principais sintomas são febre alta, tosse, coriza, irritação nos olhos e manchas vermelhas na pele, que começam geralmente no rosto e se espalham pelo corpo. A doença pode causar complicações como pneumonia e encefalite, especialmente em crianças pequenas e pessoas com imunidade comprometida.

Quem apresentar febre e manchas vermelhas acompanhadas de sintomas respiratórios deve procurar orientação médica e avisar previamente a unidade de saúde sobre a suspeita. A vacina é contraindicada para gestantes e pessoas com imunossupressão grave. O Governo Federal reforça que manter a vacinação em dia é a principal medida para evitar novos surtos e impedir a circulação do vírus no país.