Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (13/11), sete loterias: os concursos 7167 da Quina; o 3032 da Dupla Sena; o 3829 da Lotofácil; o 2999 da Lotomania, o 1347 do Dia de Sorte; o 407 da +Milionária e o 922 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10,9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 05-09-25-39-69.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina



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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-04-06-09-10-13-15-16-18-19-20-22-23-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 115 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 09-22-25-26-28-50. Os trevos sorteados foram: 2-3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

Dupla-Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 09-26-41-43-46-47 no primeiro sorteio; 09-13-35-37-39-49 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 12,6 milhões no primeiro sorteio; e R$ 150,4 mil no segundo sorteio.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super-Sete

Com prêmio previsto de R$ 350 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 9

Coluna 3: 1

Coluna 4: 5

Coluna 5: 5

Coluna 6: 2

Coluna 7: 8

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 5,6 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01-02-05-08-14-17-24-32-37-41-44-55-58-59-71-74-76-79-80-92.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 450 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02-05-07-09-14-15-25. O mês da sorte é 04-abril.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte







