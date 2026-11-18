Sobrevivente das bombas de Hiroshima e Nagasaki morre aos 97 anos no Brasil - (crédito: Reprodução/Imagem Ilustrativa)

Wataru Ogawa morreu aos 97 anos, nesta terça-feira (17), em Frei Rogério, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

O japonês entrou para a história por ter sobrevivido aos dois ataques nucleares realizados pelos Estados Unidos contra Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial.

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A trajetória de Ogawa começou em Nagasaki, onde nasceu e viveu até a adolescência. Aos 16 anos, ele foi recrutado pelas Forças Armadas japonesas e estava com sua unidade militar na província de Hiroshima quando a primeira bomba atômica atingiu a cidade, em 6 de agosto de 1945.

Três dias depois, em 9 de agosto, Nagasaki também foi alvo de um ataque nuclear. Na ocasião, a residência de sua família foi destruída pela explosão. Mesmo após testemunhar a devastação provocada pelas duas bombas, o jovem conseguiu sobreviver.

Quase duas décadas depois, em abril de 1964, Ogawa deixou o Japão e desembarcou no Brasil. Ele fazia parte de um grupo formado por oito famílias japonesas que se estabeleceram no Núcleo Celso Ramos, em Frei Rogério, dando início à formação da comunidade nipônica na região.

A contribuição do imigrante para Santa Catarina também passou pela agricultura. Ao lado dos irmãos Kazumi e Kimitomo, Wataru participou do desenvolvimento do cultivo comercial da pera japonesa no estado.

Com o passar dos anos, tornou-se uma das principais referências da preservação da cultura japonesa no município.

Conhecido como guardião do Sino da Paz, ele dedicou parte da vida a compartilhar suas lembranças da guerra e a conscientizar as novas gerações sobre os efeitos dos ataques nucleares.

Seu reconhecimento ultrapassou os limites da comunidade local: em dezembro de 2024, recebeu o título de Cidadão Freirogeriense.

No ano seguinte, seu relato foi incluído na exposição "80 anos de Hiroshima e Nagasaki: Inspirando a Cultura da Paz", promovida no Congresso Nacional em memória das oito décadas dos bombardeios.



