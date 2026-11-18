A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (18/11), sete loterias: os concursos 7171 da Quina; o 3034 da Dupla Sena; o 3833 da Lotofácil; o 408 da +Milionária; o 3001 da Lotomania; o 1351 do Dia de Sorte e o 924 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-04-07-08-11-13-15-16-17-18-19-20-22-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil



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Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 503,1 mil, teve os seguintes números sorteados: 13-16-25-28-57.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 116 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 05-20-33-35-38-46. Os trevos sorteados foram: 1-3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

Dupla-Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 08-11-15-22-28-37 no primeiro sorteio; 19-22-23-28-30-48 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 13,8milhões no primeiro sorteio; e R$ 146,6 mil no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super-Sete

Com prêmio previsto de R$ 550 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 7

Coluna 3: 8

Coluna 4: 8

Coluna 5: 5

Coluna 6: 4

Coluna 7: 6

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1,1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04-06-12-14-24-44-45-49-51-54-56-66-69-72-73-79-89-94-97-98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da

Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania /wps/portal/loterias/landing/lotomania

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1,5 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 10-11-13-19-21-24-28. O mês da sorte é 09-setembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte







