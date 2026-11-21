O fisiculturista Itemberg Nunes morreu na última quinta-feira (19/11). A informação foi confirmada pela patrocinadora do atleta, por meio das redes sociais. As causas da morte não foram divulgadas.
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"Neste momento de profunda tristeza, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", diz parte do comunicado.
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Nunes conquistou o cartão profissional em novembro de 2021 e competia na categoria Men's Physique. Com a profissionalização, ele ficou apto a disputar os principais campeonatos nacionais e internacionais.
Em 2023, participou do Musclecontest Brazil, no qual conquistou o 14º lugar. Em 2019, ainda como atleta amador, ganhou um troféu na categoria estreantes do Arnold Brazil.
Repercussão
Diversos amigos e internautas prestaram homenagens nas redes sociais. "O fisiculturismo está de luto pela partida de um grande atleta. Que Deus conforte e fortaleça toda a família neste momento tão difícil. Meus sinceros sentimentos. Descanse um paz", disse um atleta.
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