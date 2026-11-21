A Defesa Civil confirmou a morte da quinta vítima da tempestade que devastou Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Segundo informações divulgadas pelo g1, a vítima é um homem de 65 anos, que estava internado em um hospital de Cruz Alta.

A tempestade danificou os telhados de mais de 5 mil residências na cidade e outros 16 municípios da região. A força dos ventos também provocou a queda de árvores, bloqueou vias e comprometeu serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica e o abastecimento de água.

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O prefeito de Tupanciretã, Gustavo Herter Terra (PP), relatou cenas de desespero em decorrência do temporal na cidade. Segundo ele, foram registradas quedas de árvores que bloquearam acessos a hospitais e diversas ruas do município, que tem cerca de 20 mil habitantes. "A cidade não tem mais rede elétrica, não tem mais abastecimento de água. (...) A gente vai precisar de muita ajuda", lamentou.

Ainda não há uma classificação oficial para o fenômeno. "Até o momento, não é possível confirmar a ocorrência de um tornado no município. As evidências apontam para ventos severos associados à supercélula, possivelmente provocados por uma microexplosão. A possibilidade de tornado não está completamente descartada, mas o fenômeno, isoladamente, não explicaria a extensão dos danos registrados na cidade", explicou em nota a Defesa Civil, que acrescentou continuar monitorando os efeitos das fortes chuvas registradas na madrugada.

Ajuda humanitária

Diante do número de feridos e dos prejuízos causados às residências dos moradores de Tupanciretã, o governo do Rio Grande do Sul mobiliza ações de assistência humanitária às famílias atingidas.

O governador Eduardo Leite (PSD) anunciou a liberação imediata de R$ 2 milhões para atender às demandas emergenciais na cidade. O dinheiro será usado na contratação de máquinas, equipamentos e serviços para recuperar a infraestrutura local. Durante visita ao município, ele afirmou que o estado tem investido no aprimoramento do monitoramento climático.O apoio ambém será prestado pelo governo federal, com o envio do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que chegará neste sábado (21) à cidade para acompanhar as estratégias de atuação federal e as medidas de assistência à população.

A visita de Góes contará também com a presença do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff. "Atendendo determinação do presidente @LulaOficial, já estamos adotando todas as providências necessárias para garantir assistência à população do município de Tupanciretã/RS, atingido na madrugada de hoje por uma forte tempestade", escreveu o ministro na rede social X.

Além da articulação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para definir estratégias de atuação federal em Tupanciretã, o líder do governo na Câmara, deputado gaúcho Paulo Pimenta (PT-RS), disse ter tratado do assunto com o governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL-RS), que assumirá o cargo no próximo ano.

*Com participação de Francisco Artur de Lima