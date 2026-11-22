O avanço do mercado ilegal de canetas emagrecedoras no Brasil tem mobilizado autoridades sanitárias e forças de segurança. Apreensões, operações contra centrais clandestinas e recolhimentos determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) evidenciam a circulação de medicamentos falsificados, contrabandeados e manipulados irregularmente. Os produtos representam riscos à saúde, por não oferecerem garantias de procedência, composição e armazenamento adequados.

Levantamentos divulgados neste mês mostram o aumento das apreensões. Até outubro, foram recolhidas 3.850 canetas emagrecedoras no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, alta de 384% em relação a 2025. No Distrito Federal, uma operação da Polícia Civil, na última terça-feira (17/11), desarticulou uma central clandestina de distribuição de medicamentos para emagrecimento, anabolizantes e hormônios no Setor de Indústrias do Gama. Batizada de Laboratório Fantasma, a ação prendeu um casal e apreendeu mais de R$ 200 mil em produtos irregulares.

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O problema também foi identificado em outros estados. Na quinta-feira (19), cerca de 800 frascos de tirzepatida e 26 canetas foram apreendidos no Aeroporto de São Luís (MA). A Anvisa ainda determinou neste mês a suspensão e o recolhimento de insumos farmacêuticos usados na fabricação de canetas emagrecedoras manipuladas.

O crescimento do comércio clandestino acompanha a popularização de medicamentos como Ozempic, da dinamarquesa Novo Nordisk, e Mounjaro, da norte-americana Eli Lilly, procurados por brasileiros que buscam perder peso. Embora patenteados no país, seus princípios ativos têm autorização da Anvisa para manipulação. O cenário, porém, favorece a circulação de produtos irregulares, fabricados no Brasil ou importados sem autorização, inclusive do Paraguai.

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brasil 2211 (foto: lucas pacifico)

Impureza

Medicamentos falsificados podem apresentar composição diferente da indicada na embalagem e oferecer riscos à saúde. O Mounjaro utiliza a tirzepatida, substância que atua nos receptores hormonais GIP e GLP-1, regulando a fome, a saciedade e o metabolismo da glicose. O tratamento exige prescrição e acompanhamento médico. Doses elevadas podem causar desidratação severa, hipoglicemia e obstrução intestinal.

Segundo o endocrinologista e médico do esporte Clayton Luiz Dornelles Macedo, estudos publicados nos Estados Unidos apontam que versões ilegais apresentam apenas 12% a 14% de pureza em relação às originais. Entre 2022 e 2024, foram registradas 22 mil intoxicações relacionadas a esses medicamentos nos EUA.

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Complicações também podem estar relacionadas ao transporte inadequado, impulsionado pela procura por versões mais baratas. Em abril, a Receita Federal apreendeu mais de 2,5 mil frascos de tirzepatida escondidos em potes de doce de leite em um ônibus vindo do Paraguai. Os produtos também foram encontrados em escapamentos de motos e solados falsos de sapatos. O transporte inadequado aumenta os riscos, pois os medicamentos exigem conservação entre 2°C e 8°C para manter a eficácia.

Macedo, que atua na área há mais de 30 anos, disse ao Correio já ter visto diferentes situações de transporte irregular. "O medicamento precisa ser conservado em uma cadeia térmica, desde a produção até a administração. As pessoas trazem no corpo, trazem em cano de descarga", exemplifica o médico, que acredita que, além de uma epidemia de obesidade, há também uma "epidemia de oportunismo" por trás do crescimento do mercado ilegal.

"Algumas farmácias de manipulação produzem em escala industrial, fazem estoque, recrutam médicos, fazem prescrição e ainda têm um mercado de falsificados, e isso é um absurdo", explica.

Publicidade irregular

Uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pela Eli Lilly do Brasil e divulgada na semana passada, mostra que 72% dos brasileiros das classes A, B e C, com 18 anos ou mais, já viram anúncios de produtos para emagrecimento sem registro na Anvisa. Entre usuários desses produtos, o índice chega a 95%. Apenas 29% dos entrevistados sabem identificar um medicamento original.

O levantamento classifica os produtos irregulares em três grupos: falsificados, manipulados em escala industrial e contrabandeados, sem garantia de procedência e conservação adequada. Entre 246 usuários de canetas irregulares ouvidos, 88% tiveram contato com esses produtos pelas redes sociais e outros canais digitais. A indicação de parentes, amigos e colegas de trabalho foi citada por 83%.

A divulgação de medicamentos sem registro sanitário ocorre em um ambiente digital que também dissemina promessas de emagrecimento rápido e padrões corporais difíceis de alcançar. Nos anos 1990 e 2000, revistas já promoviam dietas e medicamentos milagrosos, reforçando padrões estéticos muitas vezes inalcançáveis, especialmente para as mulheres.

Com a redução do conteúdo impresso, essas mensagens migraram para a internet e as redes sociais, que ampliaram a circulação de propagandas enganosas e produtos sem eficácia comprovada. A pesquisa Datafolha também aponta a influência das relações pessoais: 83% dos usuários de medicamentos irregulares receberam informações sobre esses produtos de familiares, amigos ou colegas de trabalho.

O corpo ideal

A propagação de estereótipos sobre pessoas com obesidade ganhou força nos anos 1990, quando dietas milagrosas também ocupavam espaço nas mídias tradicionais. A atriz Priscila Fantin, mesmo sem ter obesidade, foi classificada por uma revista, em 2002, como "acima do peso" e "longe de ser magrinha".

"Eu achava, de fato, tudo muito desnecessário e desconfortável. Então, eu precisei desenvolver em mim uma forma de não me conectar ao que falavam sobre mim, tanto as matérias quanto os comentários. Naquela época, a gente não tinha essa coisa rápida de ver quais são os comentários que as pessoas estão fazendo. Era só ali através de revista, mais o que vinha nas ruas etc. E eu precisei me desconectar disso", desabafou a atriz durante a apresentação da pesquisa do Datafolha.

Fantin, que atuou em novelas como Chocolate com Pimenta (2003), Alma Gêmea (2005-2006) e Malhação (1995-2020), também relatou o impacto dos comentários sobre sua imagem. “Eu comecei a sofrer muito em ver uma Priscila sendo criada, que não era eu. Então, de fato, eu desenvolvi assim, acho que foi isso. Isso que ficou para mim essa vontade, essa necessidade de me manter mentalmente, emocionalmente saudável, sem precisar ficar preocupada com o que estão falando de mim”, acrescentou.

A antropóloga Mirian Goldenberg, doutora em antropologia social e autora de 33 livros, avalia que a valorização excessiva da magreza pode levar à associação entre beleza e padrões incompatíveis com a saúde. Para ela, a pandemia ampliou a influência das redes sociais na construção desses padrões. Em pesquisa com mulheres que fizeram cirurgias plásticas, Goldenberg identificou que muitas decidiram pelo procedimento após ver amigas satisfeitas com os resultados. "A amiga do trabalho fez e ficou feliz. Passou a usar roupinha justinha. Ela não queria o corpo da amiga, ela queria a felicidade da amiga", explica.

A pressão estética também marcou a infância da estudante de psicologia Thayane Dornellas, de 28 anos, do Rio de Janeiro. Desde os 10 anos, ela recebia cobranças para emagrecer, inclusive da própria mãe. "Eu lembro que, além de seguir o plano alimentar, ela falava para eu tomar chá de cebola (risos). Isso é muito chato para uma criança. Era horrível", relata em documentário produzido pela Lilly.

Na vida adulta, Thayane também enfrentou comentários sobre o corpo nas redes sociais e desenvolveu dificuldades em situações relacionadas à alimentação. Aos 18 anos, percebeu que precisava de ajuda. “Eu não consigo repetir a comida se eu estou na casa de um amigo, por exemplo, porque eu sinto que a pessoa vai falar: ‘Nossa, ela come muito, olha o tamanho dela’”, conta.

A obesidade é uma doença crônica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que o número de adultos com obesidade cresceu 118% entre 2006 e 2024. No mesmo período, os casos de diabetes aumentaram 135%, o excesso de peso, 47%, e a hipertensão, 31%, segundo o Vigitel 2025.

Thayane também relata que ouviu de diferentes ortopedistas que precisava emagrecer para tratar dores nos joelhos. Há dois anos, encontrou um especialista que a ajudou a perder peso sem descuidar da saúde. Em uma das consultas, recebeu o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos (SOP). Após o diagnóstico, perdeu 10 kg.

“Em um modelo mais humano de atendimento médico, quando o médico entender que a obesidade é uma doença e é desafiadora para qualquer pessoa, e ser tratada como a doença que é, que também precisa de medicamentos, tratamento e estilo de vida, é que as coisas vão realmente caminhar para um lugar melhor”, ressalta.

Os especialistas recomendam acompanhamento médico antes de iniciar tratamentos para emagrecer e alertam contra métodos milagrosos. A manipulação de princípios ativos, como tirzepatida e semaglutida, deve seguir as normas sanitárias. Produtos manipulados em escala industrial podem conter impurezas e não têm garantia de segurança.

» Colaborou Darcianne Diogo