A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda, uso e o recolhimento do modelo infantil do xampu em barra anticaspa, da DC Biocosméticos. Segundo a resolução publicada nesta segunda-feira (23/11), o produto traz elementos infantis no rótulo, o que é proibido para um cosmético se não tiver a autorização do órgão.

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Um dos pontos que justificam a determinação da Anvisa, o art 5° e inciso I do art. 67 da Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976, impede que embalagens sugiram benefícios não permitidos, ingredientes inexistentes ou públicos-alvo inadequados (como indicação infantil sem permissão sanitária).

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O Correio entrou em contato com a Argila Indústria e Comércio de Cosméticos, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer