O pagamento será feito a 179 mil pessoas, que venceram 129,1 mil ações judiciais. - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

Aposentados, pensionistas e pessoas que recebem outros benefícios do INSS podem ter dinheiro a receber da Justiça. O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 2,8 bilhões para pagar valores que o Instituto Nacional do Seguro Social deixou de repassar a pessoas que ganharam processos contra o órgão.

O pagamento será feito a 179 mil pessoas, que venceram 129,1 mil ações judiciais. O dinheiro é destinado a quem pediu na Justiça a concessão de um benefício ou a revisão de um valor que já recebia.

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Estão incluídos pagamentos relacionados a aposentadorias, pensões, auxílios e ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para receber neste lote, é necessário que o juiz tenha autorizado o pagamento durante o mês de outubro. Também é preciso que o processo tenha chegado ao fim, sem possibilidade de novos recursos.

Quem tem direito ao pagamento?

Os valores são referentes aos chamados atrasados do INSS. Isso acontece quando uma pessoa consegue na Justiça o direito de receber um benefício ou aumentar o valor que já recebe. Nesse caso, o instituto precisa pagar também as quantias que ficaram para trás.

O dinheiro liberado agora corresponde às chamadas Requisições de Pequeno Valor (RPVs). Esse tipo de pagamento é usado quando a dívida da Justiça é de até 60 salários mínimos, o equivalente a R$ 97.260.

Quem tem valores acima desse limite recebe por meio de precatórios, que seguem outro calendário de pagamento e são liberados uma vez por ano.

Como saber se tenho dinheiro para receber?

A consulta deve ser feita no site do Tribunal Regional Federal (TRF) responsável pelo processo. Também é possível pedir informações ao advogado que acompanhou a ação.

O dinheiro é depositado em uma conta aberta em nome da pessoa que tem direito ao pagamento ou de seu advogado. Os depósitos são feitos na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.

É importante lembrar que ter um processo contra o INSS não significa, necessariamente, que a pessoa receberá neste lote. O pagamento é destinado apenas a quem venceu a ação e não pode mais recorrer da decisão.

Quanto foi liberado para cada região?

Além dos R$ 2,8 bilhões destinados a aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS, a Justiça Federal liberou mais recursos para pagar outras dívidas reconhecidas em processos judiciais.

No total, foram autorizados R$ 3,4 bilhões para os seis Tribunais Regionais Federais do país. O dinheiro também será usado para pagar valores devidos a servidores públicos, como salários e diferenças de pagamento.

Veja quanto cada tribunal recebeu para os pagamentos relacionados ao INSS:

TRF da 1ª Região: R$ 888,9 milhões. Atende o Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá.

TRF da 2ª Região: R$ 196,8 milhões. Atende Rio de Janeiro e Espírito Santo.

TRF da 3ª Região: R$ 354,7 milhões. Atende São Paulo e Mato Grosso do Sul.

TRF da 4ª Região: R$ 534,1 milhões. Atende Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

TRF da 5ª Região: R$ 488,6 milhões. Atende Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba.

TRF da 6ª Região: R$ 308,7 milhões. Atende Minas Gerais.