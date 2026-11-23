Na atenção psicossocial, a previsão é habilitar progressivamente cerca de 45 serviços até 2030. - (crédito: Marcello Casal/Arquivo/Agência Brasil)

Seis novos compromissos para fortalecer a prevenção e o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes no Sistema Único de Saúde (SUS) foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Entre as metas, estão a qualificação de 10 mil profissionais de saúde até 2028, a ampliação das ações de prevenção nas escolas e o fortalecimento dos serviços de atenção psicossocial.

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Os compromissos foram apresentados pela secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luiza Caldas, que representou o Ministério da Saúde na Segunda Conferência Ministerial Global pelo Fim da Violência contra Crianças, realizada em 18 e 19 de novembro, em Manila, nas Filipinas.

Ampliar a implementação da Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violências foi uma das principais medidas. Para que isso aconteça, o MS prevê oferecer apoio técnico aos 26 estados e ao Distrito Federal, por meio de oficinas presenciais para aproximadamente 800 profissionais, além da formação a distância de 10 mil trabalhadores da saúde até 2028.

Além da qualificação dos profissionais, os compromissos apresentados pelo Ministério da Saúde contemplam a ampliação das ações de prevenção nas escolas, o fortalecimento da atenção psicossocial e a proteção de crianças e adolescentes indígenas.

No âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), a meta é garantir que, até 2030, pelo menos 65% das escolas públicas participantes desenvolvam anualmente uma ação de prevenção da violência. Atualmente, o programa está presente em 5.544 municípios, alcançando 104.931 escolas e aproximadamente 26,9 milhões de estudantes.

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Na atenção psicossocial, a previsão é habilitar progressivamente cerca de 45 serviços até 2030. A pasta propôs regulamentar e financiar os Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenis III, destinados ao atendimento de crianças e adolescentes em situações de crise e sofrimento psíquico intenso, com funcionamento 24 horas.

Outra medida prevê o aprimoramento e a expansão das Unidades de Acolhimento infantojuvenil, que oferecem acolhimento residencial transitório a adolescentes com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. A meta é implantar 15 novas unidades até 2027, com revisão das normas de funcionamento e dos critérios de habilitação.

O Ministério da Saúde também prevê elaborar, até dezembro de 2028, diretrizes de cuidado para a prevenção e o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes indígenas, fortalecendo a atuação nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).

Brasil supera meta de formação assumida em 2024

A participação brasileira na conferência também foi marcada pela apresentação de resultados relacionados aos compromissos assumidos na primeira edição do encontro, realizada em 2024, em Bogotá, na Colômbia.

Na época, o Brasil se comprometeu a formar 20 mil profissionais da Atenção Primária à Saúde em Cuidados para o Desenvolvimento da Criança (CDC), iniciativa desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A meta foi superada. Até setembro de 2026, o curso a distância registrou 97.412 matrículas e 27.932 participantes que concluíram todas as etapas da formação, resultado aproximadamente 40% superior à meta estabelecida.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer