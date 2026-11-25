Novas regras para doação de sangue começam a valer no DF em 30 de setembro - (crédito: Kayo Magalhaes/CB)

Regis Alves, 55 anos, tem o costume de doar sangue pelo menos duas vezes por ano. Segundo ele, o hábito começou depois que o pai passou por problemas de saúde e precisou de doações. Já Vitória Macedo, de 29 anos, conta que começou após o incentivo da mãe. “Eu sempre vi doando e sempre quis doar. Então quando fiz 18 anos comecei”, conta Vitória.

Nesta quarta-feira (25/05) é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, um ato de solidariedade extremamente necessário. O sangue doado é usado em emergências, cirurgias e tratamentos contínuos como anemias, cânceres e distúrbios de coagulação. De acordo com o Ministério da Saúde, a quantidade coletada em uma doação pode beneficiar até quatro pessoas diferentes.

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Estoques do DF

A gerente de captação de doadores da Fundação Hemocentro de Brasília, Kelly Barbi, diz que todas as doações são bem-vindas, mas, neste momento, os estoques de sangue negativos (A-, AB-, B- e O-) e o O+ estão em estado crítico.

“O estado crítico é o que está abaixo do que é considerado seguro e o seguro para a gente é, por exemplo, ficar de sete a dez dias sem coletar uma bolsa de sangue. O que está crítico hoje nos estoques são o O-, que é o doador universal, o B-, o A-, o AB- e o O+ também”, alerta Kelly.

Como doar

Para fazer a boa ação, o doador deve levar um documento com foto, como RG, CNH, carteira de trabalho ou passaporte, inclusive as versões digitais. Além disso, é preciso estar com boa saúde, sem sintomas de doenças, ter dormido pelo menos 6 horas, ter mais de 50 quilos e não ter ingerido álcool nas últimas 12 horas ou ter fumada duas horas antes da doação.

Menores de idade, entre 16 e 17 anos, podem realizar a doação mediante a autorização ou presença dos responsáveis. Pessoas com mais de 61 anos que já doam sangue podem continuar realizando doações. No entanto, quem ultrapassa essa idade e nunca doou não está apto a iniciar a doação.

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Kelly alerta que para realizar a doação de sangue é necessário estar bem alimentado, mas evitar alimentos gordurosos ou derivados do leite. “Como a gente vai coletar entre 410 a 480 ml, as pessoas devem estar bem alimentadas para a diminuir o risco de passar mal ou ter uma de queda de pressão”, informa.

Mudanças nos prazos

A gerente de captação de doadores informa que houveram mudanças positivas no tempo de espera para doadores que fizeram piercings, tatuagens ou procedimentos estéticos. A inaptidão passou de 12 meses para quatro meses. Exames invasivos também caíram de seis para quatro meses de espera para a doação.

Outras mudanças foram para pessoas que passaram por cirurgias de bariátrica, ou possuem tireoidites, que antes eram inaptas, agora são permitidas. “Houve uma redução desses períodos de inaptidão, mas não significou perda da segurança. O procedimento continua tão seguro quanto antes”, afirma a assistente social.

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Mas o intervalo de doações não mudou. As mulheres continuam podendo doar três vezes por anos, com intervalos de 90 dias, e os homens quatro vezes por ano, com intervalo de 60 dias.

Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares