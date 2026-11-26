Uma mulher foi vítima de feminicído na tarde deste domingo (14/11), em Santa Maria - (crédito: Caio Gomez/CB/d.a Press)

Em um intervalo de 10 minutos, duas ocorrências de violência doméstica mobilizaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em Taguatinga. No primeiro caso, a corporação foi acionada para averiguar uma denúncia de agressão contra uma mulher, na QNL 30, onde os policiais encontraram o suspeito praticando violência física e psicológica contra a vítima. No segundo episódio, o agressor teria utilizado um objeto perfurocortante para ferir a mulher.

Na última quarta-feira (25/11), a corporação tinha acabado de prender um suspeito de violência doméstica, às 12h30, quando surgiu outra denúncia. O primeiro homem foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, injúria e dano, no contexto da Lei Maria da Penha.

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Dez minutos depois, os militares se deslocaram para a QNM 34, onde encontraram uma segunda vítima. A mulher apresentava ferimentos nas pernas e no braço esquerdo, provocados por um objeto de vidro semelhante a uma faca. Segundo o relato dela, o suspeito havia fugido após os dois entrarem em luta corporal.

A mulher contou aos policiais que o homem havia investido contra ela utilizando o objeto cortante. Durante o confronto, ela sofreu escoriações em uma das pernas e no braço esquerdo. O suspeito deixou o local após o episódio.

Enquanto era conduzida pelos policiais para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência, a vítima avistou o homem caminhando em via pública. Com o apoio de outras equipes, os militares conseguiram abordá-lo. Durante a revista, constataram que ele também apresentava pequenos cortes nos braços e nas pernas, provocados por ele próprio após deixar o imóvel, conforme informações da PMDF.

O segundo suspeito foi levado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado à 21ª Delegacia de Polícia. A vítima e a filha também foram encaminhadas à unidade. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

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Onde procurar ajuda

Em situações de perigo imediato, o telefone da Polícia Militar (190) pode ser acionado. Para denunciar casos de violência contra a mulher e receber orientações, a Central de Atendimento à Mulher funciona pelo número 180, inclusive pelo WhatsApp (61) 99610-0180.

A Polícia Civil do Distrito Federal também recebe denúncias pelo telefone 197 e pelo WhatsApp (61) 98626-1197. O sigilo é garantido.

Na rede pública de saúde, os Centros de Especialidades para a Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (CEPAVs), conhecidos como Flores em Rede, oferecem atendimento especializado e acompanhamento multiprofissional. Não é necessário apresentar boletim de ocorrência para receber assistência médica pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia, funciona 24 horas e oferece acolhimento, atendimento psicossocial e alojamento de passagem para mulheres em situação de violência.