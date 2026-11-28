O sertão nordestino, a religiosidade e as histórias da cultura popular brasileira atravessaram a obra de Ciro Fernandes. O artista paraibano, que ajudou a consolidar a xilogravura como marca visual da literatura de cordel, morreu neste sábado (28/11), aos 84 anos. Ele tratava um câncer na mandíbula e teve uma pneumonia como complicação, segundo informações da família ao GLOBO.
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A morte foi anunciada nas redes sociais do artista. O velório está previsto para domingo (29/11), das 11h às 12h, no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro.
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Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Ciro levou as imagens criadas a partir de matrizes de madeira para livros, jornais, capas de discos e exposições. O trabalho dialogava com a tradição nordestina, mas também alcançou nomes importantes da literatura e da música brasileira.
Entre os escritores que tiveram livros ilustrados por ele estão Rachel de Queiroz, Gilberto Freyre, Ferreira Gullar, José Lins do Rego e Ana Maria Machado. Na música, assinou trabalhos para artistas como Zé Ramalho e Sérgio Ricardo.
A marca na literatura de cordel
A xilogravura — técnica em que o artista entalha uma imagem em madeira para reproduzi-la no papel — tornou-se uma das principais marcas de Ciro. Ele contribuiu para recuperar o uso desse tipo de ilustração nas capas de folhetos de cordel, em um período em que fotografias começavam a ocupar esse espaço.
As imagens acompanhavam as histórias em versos e ajudavam a construir o imaginário das publicações, com personagens, cenas do sertão e elementos da cultura popular. O trabalho fez com que Ciro se tornasse uma referência na produção visual ligada ao cordel.
Além das ilustrações, ele também atuou na imprensa e na publicidade. Trabalhou em jornais, entre eles o Jornal do Brasil, e chegou a ocupar funções de direção de arte.
Pelo trabalho no livro Cordelinho, de Chico Salles, recebeu o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (ABL). Foi o único ilustrador a conquistar a premiação.
Da Paraíba ao Rio de Janeiro
Francisco Ciro Fernandes nasceu em 1942, em Uiraúna, no sertão da Paraíba. O desenho apareceu cedo na vida do artista, que ainda menino fazia figuras em paredes e pedaços de madeira.
Aos 16 anos, saiu da cidade natal para trabalhar em Natal. Foi cobrador de ônibus e soldador mecânico. Depois, seguiu para São Paulo, onde trabalhou como pintor de paredes, até chegar ao Rio de Janeiro, em 1961.
Na cidade, construiu a carreira como ilustrador e artista plástico, sem abandonar as referências nordestinas que atravessaram sua produção. Seu trabalho também ganhou reconhecimento fora do país, em exposições internacionais.
Em setembro deste ano, uma de suas obras, a xilogravura São Jorge, foi entregue ao ator Leonardo DiCaprio pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante visita dele ao Brasil.
A despedida publicada nas redes sociais do artista destacou a ligação com a terra natal e a permanência de sua obra. “Ciro do Nordeste, do Sul, do Brasil”, diz a mensagem, que lembra o legado deixado pelo xilogravador para as próximas gerações.
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