EH Edis Henrique Peres

(crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso, na tarde desta segunda-feira (30/8), em Taguatinga, após fazer uma família refém em Samambaia. Durante a invasão, o suspeito deu uma coronhada em um membro da família e roubou o carro e alguns pertencentes. Os Policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP 31), do 11° Batalhão, capturaram o criminoso com mais de R$ 50 mil em espécie, três armas de fogo, quinze aparelhos celulares e três notebooks.

A prisão aconteceu após os agentes receberem informações de um roubo com refém na QR 612 de Samambaia. Com a denúncia, a GTOP 31 intensificou o patrulhamento nas prováveis rotas de fuga.

Para tentar despistar os policiais, o autor fugiu para Taguatinga e abandonou o carro nas proximidades de um shopping. Para se esconder, fugiu para dentro de uma loja de departamento.



O objetivo do criminoso era trocar de roupa dentro da loja, mas os agentes o capturaram antes que ele conseguisse concluir o plano. O suspeito foi levado para a 21ª delegacia de polícia.

Armas apreendidas: