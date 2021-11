Samambaia Norte: menino de 5 anos morre afogado enquanto nadava em lagoa

PM Pedro Marra

Bombeiros receberam chamado por volta das 13h20 desta quinta-feira (25/11) - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um menino de 5 anos morreu afogado, na tarde desta quinta-feira (25/11), em uma lagoa perto da Quadra 1.031 de Samambaia Norte. Quando a equipe do Corpo de Bombeiros (CBMDF) chegou ao local, encontrou a criança, identificada como Victor Cauâ, sem sinais vitais.

Os militares tentaram reanimar a vítima por mais de uma hora, mas não tiveram sucesso. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito. O menino estava acompanhado do irmão, também menor de 18 anos, além de de outras crianças.

No momento do incidente, não havia adultos com o grupo. A mãe da criança chegou ao local do ocorrido durante as tentativas de reanimação cardiopulmonar. "Ela foi acionada pelo grupo de crianças assim que os meninos acharam a vítima", informou o tenente Paulo Jorge, oficial de informações públicas do CBMDF.

As testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros às 13h23, que atuou no local da ocorrência com dois carros e oito militares. O local do atendimento ficou sob cuidados do corporação até a chegada da Polícia Militar.