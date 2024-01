Por Alessandro de Oliveira*

Um homem, de 46 anos, foi preso por tentativa de feminicídio, na manhã desta quarta-feira (31/1), na quadra 2 da Vila Dnocs, em Sobradinho. Por volta das 10h30, policiais do 13º Batalhão foram avisados por populares da região que havia um homem perseguindo uma mulher com uma faca. A vítima, 45, relata que conversava com uma amiga quando o agressor, 46, se aproximou gritando dizendo "vou te matar". Para se defender, ela entrou em luta corporal com o suspeito.

No local, os policiais viram o homem atacar a vítima com duas facadas, uma nas costas e outra na mão. Os militares relatam que a mulher também sofreu lesões nos braços e pernas. Ao avistar os policiais, o homem correu em direção à mata, mas foi preso. Enquanto isso, a mulher recebia os primeiros atendimentos. Na fuga, o criminoso acabou se machucando.

Ambos foram atendidos no Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e conduzidos para a 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho). A faca utilizada no crime não foi localizada até a publicação desta reportagem.

O autor da tentativa de feminicídio é ex-companheiro da vítima, que tem medida protetiva de urgência contra ele. O homem possui várias passagens com base na Lei Maria da Penha, inclusive contra a mulher e uma filha dela. Ambos tiveram um relacionamento de dois anos.

Autuado por tentativa de feminicídio, o autor vai passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (1º/2). Se condenado, ele poderá pegar de quatro a 20 anos de prisão.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado