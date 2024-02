Dengue: primeiras doses da vacina vão para Sobradinho e Planaltina

As primeiras doses da vacina contra a dengue começaram a deixar a rede de frios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

Uma ambulância saiu do local por volta das 16h, com o carregamento de imunizantes, rumo à Planaltina e Sobradinho. O Correio apurou que o automóvel saiu com seis volumes, com 1.080 doses cada, totalizando 6,4 mil doses da vacina.

Vacina

A primeira remessa de vacinas contra a dengue chegou ao Distrito Federal no início da tarde desta quinta-feira (8/2). Ao todo, foram entregues 71.708 doses, menos da metade do previsto em coletiva de imprensa ontem pelo Governo do Distrito Federal. A expectativa é de chegassem 194 mil doses, mas o Executivo reforçou que as remessas serão enviadas ao pouco. A data para o próximo lote de vacinas chegar, no entanto, ainda não está definida.

A vice-governadora, Celina Leão, e a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, foram à Rede de Frio, localizada no Guará, receber as doses. "Estamos aguardando, agora, a orientação do Ministério da Saúde para saber como faremos a imunização. Com as 194 mil doses, daria para vacinar toda a nossa população na faixa etária de 10 a 14 anos. Com a redução na quantidade de doses, a gente espera uma nova orientação do MS, para saber se podemos vacinar toda a população ou se devemos classificar por área de risco", disse a vice-governadora.