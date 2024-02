Dengue: carnaval também é tempo de se proteger com vacina

O sábado de carnaval (10/2) no Distrito Federal também foi dia de vacinação contra a dengue para famílias com crianças entre 10 e 11 anos. Na Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 do Cruzeiro foi possível tomar o imunizante das 8h às 17h. O enfermeiro da unidade Luís Fabiano conta que a procura por parte dos pais tem sido grande. "De manhã o fluxo estava mais intenso, agora à tarde, diminuiu um pouco."

A vacinação contra a dengue começou sexta-feira (9/2)) na capital com a chegada de 71.708 doses do imunizante, menos da metade das 194 mil que estavam previstas inicialmente. Por isso, a orientação do Ministério da Saúde é a de que na primeira fase da campanha somente crianças de 10 a 11 anos sejam vacinadas.

Moradora do Cruzeiro, a pedagoga Gabrielle Teixeira levou a filha, Valentina Torres, 10 anos, para tomar a vacina. "Eu fico extremamente satisfeita em saber que minha filha pode ter acesso. Dá um certo alívio, porque a gente vê a quantidade de casos (de dengue). Não deixei para outro dia, vim logo para garantir a proteção da minha pequena", disse a mãe. Perguntada sobre como foi a experiência, Valentina respondeu com um sorriso no rosto. "Cheguei com medo, mas não doeu."

Ao todo, 15 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão oferecendo o imunizante durante o carnaval no DF. A partir da próxima quarta-feira (14/2), as doses da Qdenga serão oferecidas em todas as 124 salas de vacina da capital. A servidora pública Mariana Viane deu uma pausa nas festividades de carnaval para garantir o imunizante do filho mais velho, Vinícius José,11. "Eu acho superimportante a gente ter acesso a essa vacinação na rede pública. É algo de extrema relevância para todas as idades", relata. "Estou animado em tomar a vacina porque agora não vou precisar passar tanto repelente", disse Vinícius.

Veja onde haverá vacinação até terça-feira (13/2)

UBS 2 Asa Norte

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: EQN 114/115

UBS 1 Cruzeiro

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: SHCES 601 - Lote 01 - Cruzeiro Novo

UBS 2 Sobradinho II

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: Rodovia DF 420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

UBS 5 Planaltina -

Arapoanga

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 12 D Conjunto A Área Especial Arapoanga

UBS 3 Paranoá

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 2 - Conjunto 6 - Área Especial 4 - Paranoá Parque

UBS 1 Jardins Mangueiral

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: Praça de Atividades 2

UBS 5 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 38 Área Especial

UBS 1 Santa Maria

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: QR 207/307 Conjunto T

UBS 2 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: QE 23 Área Especial

UBS 1 Riacho Fundo I

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: QN 7 Área Especial 9

UBS 6 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: Setor C Sul AE 01

UBS 2 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: QS 611

UBS 3 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: QNM 15 Lote D

UBS 16 Ceilândia - Sol Nascente

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 500 AE S/N Trecho 1 Sol Nascente

UBS 1 Brazlândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h

Endereço: Entrequadra 6/8 Área Especial 3 - Setor Norte