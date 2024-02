O nadador australiano James Magnussen aceitou uma proposta de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) para utilizar "melhoradores de desempenho", o doping, e quebrar a marca do brasileiro César Cielo. O atleta vai participar do Enhanced Games, competição que aceita que atletas usem substâncias proibidas em outras competições esportivas, a convite do próprio fundador, Aaron D'Souza.

O recorde a ser batido foi conquistado por Cielo no Campeonato Brasileiro de 2009, em São Paulo. O nadador cumpriu a prova dos 50m livre em 20s91. Aos 32 anos, e aposentado desde 2019, Magnussen conta que, para ele, o Enhanced Games é uma forma de atletas no fim da carreira continuarem a explorar o próprio potencial. Ele também comentou que o esporte é entendido muitas vezes como apenas ganhar ou perder, mas que esporte também é entretenimento.

“Olimpíadas do Futuro”

Autointitulado como “Olimpíadas do Futuro”, o Enhanced Games defende que o uso de doping é uma forma de “celebrar a ciência com segurança”. Ainda sem data para acontecer, a competição conta com cinco modalidades: atletismo, esportes aquáticos, ginástica, força e combate. Embora os atletas não sejam obrigados a usar substâncias classificadas como doping, o objetivo é que não haja nenhum teste ou questionamento sobre o uso.