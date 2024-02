Dengue: 7 mil doses da vacina foram aplicadas em dois dias

Em dois dias de campanha de vacinação contra a dengue no Distrito Federal, 7 mil doses foram aplicadas em crianças de 10 e 11 anos nas 15 unidades básicas de saúde (UBS), de acordo com a Secretaria de Saúde (SES-DF).

Ainda segundo a pasta, a UBS mais procurada foi a 02 da Asa Norte, que aplicou 966 doses nos dois primeiros dias de campanha. Para se vacinar, é preciso que a criança esteja acompanhada do responsável, com documento de identificação e a caderneta de vacinação. Não é necessário agendamento.

Segundo a SES-DF, a vacina não é indicada para indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles em terapias imunossupressoras, com infecção por vírus da imunodeficiência humana (HIV) sintomática ou com evidência de função imunológica comprometida, e em pessoas com hipersensibilidade às substâncias listadas na bula.

A restrição se estende às mulheres grávidas ou em período de amamentação. Quem teve a doença há menos de seis meses também não pode receber a dose da vacina. Confira os locais disponibilizados para imunização pela Secretaria de Saúde:



UBS 2 Asa Norte

Horário de vacinação: das 8h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: EQN 114/115

UBS 1 Cruzeiro

Horário de vacinação: das 8h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: SHCES 601, Lote 01, Cruzeiro Novo

UBS 2 Sobradinho II

Horário de vacinação: das 8h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: Rodovia DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

UBS 5 Planaltina – Arapoanga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: Quadra 12 D, Conjunto A, Área Especial Arapoanga

UBS 3 Paranoá

Horário de vacinação: das 8h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: Quadra 2, Conjunto 6, Área Especial 4, Paranoá Parque

UBS 1 Jardins Mangueiral

Horário de vacinação: das 8h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: Praça de Atividades 2

UBS 5 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: Quadra 38, Área Especial

UBS 1 Santa Maria

Horário de vacinação: das 8h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: QR 207/307 Conjunto T

UBS 2 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: QE 23, Área Especial

UBS 1 Riacho Fundo I

Horário de vacinação: das 8h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: QN 7, Área Especial 9

UBS 6 Taguatinga

Horário de vacinação: das 13h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: Setor C Sul, AE 01

UBS 2 Samambaia

Horário de vacinação: das 13h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: QS 611

UBS 3 Ceilândia

Horário de vacinação: das 13h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: QNM 15 Lote D

UBS 16 Ceilândia – Sol Nascente

Horário de vacinação: das 13h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: Quadra 500 AE, s/nº, Trecho 1, Sol Nascente

UBS 1 Brazlândia

Horário de vacinação: das 13h às 17h – atendimento no domingo (11), segunda (12) e terça (13)

Endereço: Entrequadra 6/8 Área Especial 3 – Setor Norte.

*Com informações da Secretaria de Saúde