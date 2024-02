Homem é preso após agredir a companheira dentro do carro em Taguatinga

No início da noite deste sábado (10/2), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 28 anos por violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha, no Pistão Norte, em Taguatinga.

O suspeito foi detido em flagrante por uma equipe do Grupo Tático Ambiental (GTA). De acordo com a corporação, o homem agrediu a vítima, de 37 anos, enquanto ela conduzia seu veículo, colocando em risco a vida de sua companheira e de terceiros que trafegavam pela via.

Os policiais viram um casal em um VW/Gol, que era conduzido pela mulher. Ela acenou aos militares pedindo socorro e o veículo foi parado no acostamento. Os policiais perceberam que a mulher estava chorando e ela informou que foi agredida pelo seu companheiro quando passava pelo Centro de Taguatinga.

O homem disse aos militares que apenas discutiu com a mulher. Só que a patrulha percebeu que a mulher apresentava sinais de agressão (vermelhidão nos braços) e prendeu o suspeito, conduzindo-o à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) para registro da ocorrência.