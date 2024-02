Carro fica destruído após pegar fogo dentro de garagem em Samambaia

Um carro pegou fogo dentro da garagem de uma residência, na tarde desta segunda-feira (12/2), na Samambaia Sul. Apesar do susto, não houve vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o caso ocorreu por volta de 15h50, na Quadra 517 do Conjunto 1. No local, a equipe de socorro verificou que um Gol branco estava sendo consumido pelas chamadas. Os socorristas, de imediato, iniciaram o combate ao incêndio.









O veículo ficou parcialmente destruído. O combate ao fogo foi essencial para que não se espalhasse pela residência. O carro ficou aos cuidados do dono. Não foi divulgada a causa do incêndio.