Bloco do Seu Júlio recebe autorização para fazer o carnaval de Planaltina

Após mais de quatro horas de interdição da Vigilância Sanitária por falta de posto médico, o Bloco do Seu Júlio, em Planaltina, teve autorização para embalar o carnaval da cidade, por volta das 18h40 desta terça-feira (13/2).



Segundo organizadores do evento, o bloco foi liberado após a chegada de outra ambulância com equipe médica para dar apoio à que já estava no local. Os foliões aguardavam ansiosamente na entrada do bloco lotaram o estacionamento do Restaurante Comunitário da cidade e fizeram a festa perto do palco.

Choro

Após a Vigilância Sanitária interditar o Bloco do Seu Júlio, em Planaltina, por falta de posto médico, o fundador e presidente do bloco, Júlio Paixão Castelo Branco, 62 anos, se emocionou a chegou a chorar em meio à confusão. "Sou amigo de todo mundo. Não quero briga com ninguém. A gente tinha UTI, UTE, aí depois quiseram posto médico e um monte de exigências. A gente está dentro das normas todas", desabafa.

CB Folia

