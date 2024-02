Morre no DF, aos 64 anos, empresário Paulo Braz Argelo

Morreu, no fim da tarde desta quinta-feira (22/2), Paulo Braz Argelo, irmão do ex-senador pelo Distrito Federal, Gim Argello. O empresário, que tinha 64 anos, atuava no ramo imobiliário local. Ele passou mal em casa e seu falecimento foi confirmado por volta das 17h.

De acordo com o filho de Gim e sobrinho de Paulo, Loli Argello, a causa da morte ainda está sendo investigada pelos médicos. Ele acrescenta que, por ser uma perda repentina, a família ainda está “assimilando” o que aconteceu.

Loli diz que, quando seu tio deu sinais de que não estava se sentindo bem, familiares acionaram o Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF). Esses socorristas tentaram, sem sucesso, reanimar o empresário.

“Ele era uma pessoa saudável. Ia à academia com regularidade”, lembra o sobrinho. “Paulo foi uma pessoa que só fazia o bem e ajudava a quem podia. Amigo dos amigos. Alegre, sorridente, de bem com a vida. Não perdia uma pescaria. Um vascaíno sem igual”, lembra o filho do ex-parlamentar.

O velório e o sepultamento estão previstos para às 14h e 16h, respectivamente, no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul.

Paulo Braz Argelo deixa esposa, Celuta, e os filhos Rayssa e Victor.