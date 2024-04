Brasília celebra aniversário com programação de eventos e música boa

O aniversário da cidade é comemorado, oficialmente, em 21 de abril, data que, em 1960, Brasília foi inaugurada como a nova sede da capital do país. Contudo, quando o assunto é festa, o brasiliense sabe sabe celebrar. E, para dar início às comemorações do BSB 6.4 — como foi nomeada a campanha comemorativa dos 64 anos de Brasília —, inúmeros shows musicais estão programados para hoje. O DJ Alok é a principal atração dos eventos que celebram mais um aniversário de Brasília na Esplanada.

A campanha Solidariedade Salva, que arrecada alimentos nos grandes eventos de Brasília, recolherá doações durante o show.

Outros shows incluem a cantora brasiliense Adriana Samartini, às 17h30, e o grupo de pagode Di Propósito, às 19h.

Com uma programação diversa e recheada de atividades para todas as idades, a Esplanada se transformará em um verdadeiro polo de entretenimento neste sábado. As ações comemorativas estão agendadas para começarem às 10h, com a abertura do Palco Brasília — espaço para shows de artistas locais — e da Praça da Criança, projetada para receber o público infantil com ações de recreação e animadores. Para o BSB 6.4, a Esplanada foi dividida nos seguintes setores: Setor Arena Show, Setor Exposições, Setor Circense, Setor Praça da Juventude e Arena Hip Hop. Durante o dia, os brasilienses poderão aproveitar atividades, como escalada e oficinas de grafite, além de uma tentadora programação musical, com bandas e DJs que são a cara de Brasília.

Noitada eletrônica

Alok Petrillo figura nas listas de maiores DJs do mundo. Ele retorna à cidade para um show que promete marcar a sua carreira. O evento, gratuito, impressiona pelo investimento. Afinal de contas, um enorme palco em formato de pirâmide — de aproximados 30 metros de altura — foi erguido na Esplanada para a apresentação do DJ, famoso por recorrer a muita tecnologia e efeitos especiais que levam o público ao êxtase. O mesmo modelo de palco foi utilizado para o show realizado por Alok em agosto de 2023, nas comemorações que marcaram o centenário do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O show de Alok começa às 21h30.

Goianiense de nascença — mas brasiliense de coração —, Alok cresceu no cenário da música eletrônica e desenvolveu habilidades na arte da discotecagem ao lado do irmão gêmeo, o também DJ, Bhaskar. Para além da música, Alok é um ferrenho ativista, dedicado, sobretudo, à causa dos povos indígenas, alvos diretos do desmatamento desenfreado e dos empecilhos para a demarcação de suas terras. No show de hoje, são esperadas homenagens e reivindicações por justiça social para os povos originários. Ontem, o DJ lançou o álbum O futuro é ancestral, uma colaboração de Alok com artistas de oito etnias indígenas. O projeto faz apelo à importância dos povos originários para a preservação dos ecossistemas naturais e da cultura ancestral.

Festa no entorno

Mas a programação não se restringe à região central de Brasília. As regiões administrativas de Brazlândia, Planaltina e Santa Maria vão sediar, ao longo do dia, atividades especialmente planejadas para a população das RAs. Com uma curadoria seleta de artistas locais para se apresentarem, a diversão é certa para quem optar por comemorar o aniversário de Brasília no Entorno da capital. Além disso, brinquedotecas e oficinas de pintura de rosto para a criançada, bem como aulas de dança e sets de DJs locais, o DF inteiro vai se animar com a chegada do aniversário da cidade, que desde a fundação é símbolo da diversidade das cinco regiões do país.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco