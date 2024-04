Público 60+ marca presença na Maratona Brasília

Tradicional corrida de rua de Brasília, a Maratona Brasília 2024 também foi marcada pela presença do público 60+ que se desafiaram nos diversos percursos que compunha a competição. Neste domingo (21/4), segundo dia do evento que comemora o aniversário de Brasília e do Correio, contou com 3km (caminhada), 5km, 10km, 21km, 42km, além dos desafios BSB 64 Anos e JK.

Raissa Rossiter tem 63 anos e participou da corrida de 10 Km, ela conta que está muito feliz em poder correr pela cidade. "A Maratona Brasília mostra o que tem de melhor na cidade". Rossiter também ressalta a importância da iniciativa para fomentar a prática esportiva nesse público. "Essas atividades deveriam ser mais incentivadas e Brasília é uma cidade que propicia isso".



Ela já tem o hábito de correr e participou da maratona no ano passado. "No ponto de vista pessoal, a grande diferença foi o desafio bem maior (em 2023 ela correu 5 Km). O percurso também exigiu um esforço maior de todos os participantes. A primeira parte do percurso é bastante íngreme, então houve esse desafio a mais. Também percebi uma maior diversidade etária", relatou.

A Maratona Brasília 2024 é uma realização da Social Prevencionista em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal, com apoio institucional do Correio Braziliense, Rádio Clube FM e TV Brasília. A organização das corridas é de Bruno Atleta, eventos e viagens.