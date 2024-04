Governo federal anuncia licitação para reformar Praça dos Três Poderes

O governo federal apresentou, nesta segunda-feira (22/4), o edital para selecionar a empresa que elaborará o projeto com as diretrizes para a restauração da Praça dos Três Poderes. O fornecedor que vencer esse processo — para o qual estão reservados R$ 993 mil — deverá entregar seu plano até fevereiro de 2025. Essas orientações deverão ser seguidas pela companhia que realizará as obras e que será definida em outra concorrência pública, esta a cargo do Governo do Distrito Federal (GDF). Caberá ao Executivo regional, também, arcar com os custos de execução dos trabalhos desse segundo momento. O ponto que será renovado tem como vizinhos as sedes da Presidência da República, do Legislativo e do Judiciário e é um dos mais visitados por turistas.

“Nunca foi feito o restauro (da praça). Foi um pedido do presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva), que quer tratar a nossa capital federal como ela merece”, disse a ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante coletiva à imprensa em que anunciou o edital. Ela destacou que a reforma incluirá o conserto e melhorias no piso e na iluminação.

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, que também participou do encontro com os jornalistas, comentou que os ato antidemocráticos cometidos em 8 de Janeiro de 2023 acentuaram os danos que a praça sofria.

“Claro que já havia uma série de problemas, mas o 8 de Janeiro agravou bastante, principalmente o piso. Os buracos foram criados com os criminosos que tiravam as pedras para jogar nos vidros (do Palácio do Planalto e da sede do Supremo Tribunal Federal). É uma resposta ao agravamento que o 8 de Janeiro provocou. É uma praça monumental, histórica, patrimônio mundial”, declarou Grass.

Exigências

Uma das condições do edital que as empresas que se interessarem em disputar o projeto para orientação da reforma deverão atender é a manutenção das pedras portuguesas em todo o chão do espaço. De acordo com o Iphan, elas chegaram a Brasília ainda durante a construção da cidade.

Outro item a ser contemplado tem a ver com a acessibilidade, de modo que pessoas com problemas visuais ou de locomoção, por exemplo, possam transitar pela praça. Além disso, a elaboração de um projeto de sinalização, no ambiente, para que visitantes de outros estados e países tenham melhor entendimento do lugar que estarão visitando, terá de ser apresentado.