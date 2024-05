Vídeo: fila de carros na Base Aérea de Brasília para ajudar gaúchos

A população do Distrito Federal se uniu para prestar solidariedade aos moradores do Rio Grande do Sul, estado atingido por fortes chuvas e que enfrenta um dos piores desastres naturais da história. No DF, há pontos de coleta que recebem doações para os gaúchos.

Nesta terça-feira (7/5), uma grande mobilização dos brasilienses aconteceu à tarde, na Base Aérea de Brasília. O engenheiro Clóvis Brum, gaúcho que trabalha e mora em Brasília, diz que se surpreendeu com a quantidade de pessoas que se dispuseram a ajudar; “Simplesmente emocionante a quantidade de veículos na fila para fazer doação ao RS”, comentou.

Ele também agradeceu aos doadores. “Em nome do povo gaúcho, estou emocionado e sem palavras para agradecer esta comoção e solidariedade que tomou conta de Brasília, assim como do Brasil, Uruguai e Argentina. Que Deus abençoe e retribua cada um que está ajudando a amenizar o sofrimento do nosso povo. Muito obrigado!"

Confira o vídeo:



A campanha “Todos Unidos Pelo Sul” está arrecadando roupas, colchonetes, água potável, alimentos não perecíveis, galochas, cobertores, itens de higiene pessoal e de limpeza, lençóis, toalhas, casacos infantis e fraldas, entre outros itens, para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.



