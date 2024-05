Bombeiros que atuaram com salvamentos em território gaúcho retornam ao DF

Em uma faixa com os dizeres "Em meio ao caos, vocês foram a esperança", familiares recepcionaram os 14 bombeiros e dois agentes da Defesa Civil do Distrito Federal que retornaram da missão humanitária empenhada no Rio Grande do Sul. A equipe chegou na tarde desta terça-feira (21/5), depois de 15 dias de atuação nas cidades gaúchas de São Leopoldo e Bento Gonçalves, onde alagamentos deixaram famílias desabrigadas, pessoas desaparecidas e mortos.

No Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), pais, filhos, companheiros e amigos aplaudiram a chegada dos militares que, após mais de 30 horas de viagem, voltaram para casa. A recepção também incluiu entrega de flores, abraços e olhares emocionados. O subtenente Paulo do Nascimento Benigno, 45 anos, por exemplo, até tentou segurar as lágrimas ao chegar, mas, ao pegar a pequena Sofia, 5, nos braços, caiu no choro.

Sobre os desafios, o subtenente contou que, logo na primeira ocorrência em São Leopoldo, encontrou três idosas, todas com alguma deficiência, ilhadas em uma casa alagada. "A gente quer desmoronar, mas a função fala mais alto e precisamos cumpri-la. Mesmo assim, a lágrima desceu nesse momento", revelou. A equipe também transportou pessoas acamadas e seus equipamentos de oxigênio. Tudo embaixo da chuva.





Quando foi designado para atuar nos deslizamentos em Bento Gonçalves, o risco de morte era constante, tanto que, todas as vezes que começava a chover, era preciso recuar a guarnição e os equipamentos, por conta dos soterramentos. "Quando começamos nessa cidade (Bento Gonçalves), havia dez desaparecidos. Quando voltamos, restaram quatro", detalhou.

Mesmo com experiências em tragédias, como no terremoto no Haiti e no rompimento da barragem em Brumadinho (MG), Nascimento contou que a missão no RS o surpreendeu pela solidariedade da população. "O povo trabalhava dia e noite na ânsia de poder ajudar. Quando eram impedidos de contribuir, choravam e se agoniavam. Então, tentávamos acalentá-los. Foi um trabalho gratificante, feito em conjunto com a comunidade", relatou.

"Víamos no olhar das pessoas o desespero de perder familiares e bens materiais", disse a segunda sargento Jéssica Cristiane, 32, que atuou, inicialmente, no resgate com embarcações e, depois, na busca dos corpos que estavam soterrados. Aliviada, ela celebra o retorno ao DF, em especial, porque trabalhou em uma área de risco, com grande possibilidade de desabamentos. "Todos os dias, a gente partia para o trabalho rezando e voltava agradecendo por mais um dia com saúde. Profissionalmente, é engrandecedor, uma aula de empatia, de força e de coragem vinda da população do Rio Grande do Sul", resumiu.



















Resgates



Enviada em 3 de maio, a guarnição realizou um total de 136 resgates de adultos, 20 de crianças e 85 de animais. Além disso, dezenas de famílias receberam assistência por meio da distribuição de mantimentos e do auxílio no deslocamento de pessoas e bens. O CBMDF também enviou uma bombeira militar veterinária para atuar no resgate de animais em situação de risco. Para apoiar no Gabinete de Crise Sistema de Comando de Incidentes em conjunto com o IBAMA, mais seis bombeiros foram ao estado, no atendimento às emergências ambientais decorrentes das enchentes.

Em São Leopoldo, a operação de busca, resgate e salvamento na região alagada da cidade persistiu com o foco na prestação de ajuda humanitária às famílias afetadas, garantindo o fornecimento de alimentos, água potável e outros itens essenciais para mitigar os impactos das enchentes.

Em Bento Gonçalves, as operações de busca aos desaparecidos foram conduzidas utilizando cães e retroescavadeiras. Foi realizada uma operação de desmanche hidráulico ou deslizamento controlado, como forma de deixar as áreas com riscos menos perigosas. No último sábado (18/5), uma nova equipe, com mais 14 profissionais, chegou no RS para dar continuidade aos trabalhos de resgates.