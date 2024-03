Consulta pública vai ouvir população sobre criação de espécies exóticas

O Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) abre para a população a oportunidade de encaminhar sugestões para normativa e discutir em consulta pública sobre a criação em cativeiro de fauna exótica e as definições das espécies autorizadas para criação comercial e comercialização no Distrito Federal.

A consulta pública ocorrerá no dia 27 de março, às 9h30, no auditório da Escola de Governo (Egov). As sugestões devem ser encaminhadas para o e-mail: fauna@ibram.df.gov.br até o próximo dia 29.

A Instrução Normativa do IBRAM, em fase de edição, busca, com as sugestões da sociedade, definir e estabelecer as normas, assim como a lista de espécies e a solicitação de autorizações sobre a criação em cativeiro de fauna exótica. A solicitação para uso e manejo deverá ser formalizada junto ao Brasília Ambiental, por meio da abertura de processo administrativo próprio, conforme o que for definido pela Instrução Normativa.

Serviço

Consulta pública presencial sobre regulamentação da criação em cativeiro de fauna exótica e definição das espécies autorizadas para comercialização no DF

Data – Quarta-feira (27/3)

Hora – 9h30

Local – Auditório da Escola de Governo (Egov), localizado no Setor de Garagens Oficiais (SGO) Quadra 1, Lote 1, Bloco A/B

*Informações Agência Brasília