Ladrão com quatro passagens pela polícia é preso com 27 celulares roubados

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou 27 celulares roubados de uma loja na manhã dessa quarta-feira (5/6) em Ceilândia. Além dos aparelhos, os policiais conseguiram apreender duas armas depois que os funcionários do comércio informarem que um dos celulares estavam sendo rastreados. Os itens foram recuperados no Sol Nascente. Dois suspeitos foram presos.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), por volta das 11h45. O chamado tratava-se de roubo a um comércio de revenda de celulares. Os funcionários relataram que a loja havia acabado de ser roubada e que um dos celulares estava sendo rastreado.

Após colher as características dos suspeitos, por meio de imagens de segurança, e conseguir a localização em tempo real do celular, a equipe se deslocou até a SHSN Chácara 411, Sol Nascente. No local, avistaram dois indivíduos que tentaram fugir correndo entre as casas, mas foram alcançados.

Os policiais informaram que durante as buscas, foram encontrados diversos objetos ilícitos, incluindo um revólver calibre .38, uma pistola 9mm G2C e 37 munições de 9mm. Também foram recuperados os 27 celulares e R$ 30 mil em espécie, além de outros objetos produtos de roubos.

Os suspeitos foram presos. Segundo a PMDF, um dos detidos tinha registro por tráfico de drogas quando menor de idade, enquanto o outro tinha três passagens por roubos e uma por furto. Ambos são maiores de idade. Os homens e os bens recuperados foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia.