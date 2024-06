Economia criativa: universidade Católica de Brasília promove festival

De 12 a 21 de junho, a Universidade Católica de Brasília (UCB) promove o II Festival da Economia Criativa, que visa aproximar a comunidade, estudantes e pesquisadores de comunicação, economia criativa e design a profissionais das áreas. O evento terá apresentação de trabalhos científicos e artísticos, palestras com nomes renomados da cena criativa, mesas-redondas, oficinas, I Mostra Audiovisual, exposições, feira de artesanato e de quadrinhos, hackathon, entre outras atividades.

O destaque ficará por conta da mesa-redonda sobre "Gerenciamento de crise e marketing político" no dia 13 de junho, às 9h, com o jornalista e documentarista Marcelo Canellas e o jornalista responsável pelo lançamento do Gabinete Digital da Presidência da República, Cassiano Sampaio.

Também no dia 13, às 19h, o professor e pesquisador David Gunkel, ministra a palestra “Pessoa, coisa, robô”. Especializado em filosofia da tecnologia com foco nos desafios morais e legais da inteligência artificial e dos robôs, Gunkel defende uma reformulação revolucionária de todo o sistema, desenvolvendo uma nova abordagem para a ética tecnológica que possa se adaptar às oportunidades e aos desafios exclusivos do século XXI e além.

Programação

Quem deseja se aprimorar e desenvolver habilidades nas áreas de comunicação e design, a programação de oficinas traz diversas opções entre os dias 13 e 14 de junho, das 14h às 18h. Oficinas de Soft Skills, Jornalismo cultural, Design gráfico editorial, Mídia Training, Expressão Corporal e Leitura Dramática estão disponíveis para os participantes. As inscrições são gratuitas, mas as vagas limitadas.

O festival também conta com Feira de quadrinhos, Feira artesanal com produtos elaborados por participantes do Centro de Convivência do Idosos (CCI), Mostra de Audiovisual, Exposições e apresentações musicais do projeto “Mostre o seu talento”.

O evento contempla a III Semana do Design, com reflexões e debates acerca da profissão; o VIII Interprogramas, fórum de pesquisa que permite a troca de conhecimentos entre mestrandos; e o V Congresso de Economia Criativa e Comunicação (CONECOM), que oferece aos graduandos palestras e oficinas gratuitas.

Toda a programação é gratuita e aberta ao público. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site. O evento conta com o apoio e o financiamento do Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).

Serviço

II Festival da Economia Criativa da Universidade Católica de Brasília

Quando: 12 a 21 de junho de 2024

Onde: Campus Taguatinga

Endereço: QS 07, lote 01, Pistão Sul.

Inscrições e programação: https://doity.com.br/2festivaldaeconomiacriativa.

Entrada gratuita