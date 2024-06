Com pedido por Justiça, familiares dão adeus a jogador assassinado em GO

Vestidos com camisetas com a foto de Thavisson, os presentes pediram por Justiça - (crédito: Arquivo pessoal)

Sob forte comoção e pedido de justiça, familiares e amigos deram o último adeus ao jogador de futebol Thavisson Mendes da Silva, 27 anos. Após ficar dois meses desaparecido, o jovem foi encontrado sem vida e em estado avançado de decomposição em uma área de mata, no setor de Chácaras de Valparaíso, em Goiás, no Entorno do Distrito Federal.



O sepultamento do jogador precisou ser em caixão fechado, devido ao estado do corpo, e ocorreu na sexta-feira (14/6), no cemitério Lunabel, em Luziânia. O ponto de encontro foi na casa da mãe da vítima, no condomínio Porto Rico, em Santa Maria.

Vestidos com camisetas com a foto de Thavisson, os presentes pediram por Justiça. “Tudo o que queremos é que as pessoas que fizeram isso sejam punidas”, pediu Ana Paula, uma das irmãs do jogador.

O crime

Thavisson sumiu em 8 de abril, após sair da festa do técnico do time do qual ele faz parte. A confraternização ocorreu em uma distribuidora de bebidas, na Vila União, no Pedregal (GO).

O Correio obteve acesso a novos vídeos captados por imagens das câmeras de segurança de uma via. As filmagens são minutos antes do desaparecimento de Thavisson e mostram a moto do jogador sendo conduzida por um segundo rapaz no meio da rua. Segundo os familiares, a pessoa que carregava a motocicleta estava na festa e estaria ajudando a dar um "tranco".

No entanto, Thavisson seria a única pessoa a conseguir fazer a moto funcionar. No momento em que o rapaz sobe com a moto, o jogador estaria em uma casa, na mesma rua. Ele teria saído da residência, ido de encontro com o rapaz a pé e, em seguida, dado o "tranco" na moto. Todo esse episódio ocorreu após a confraternização na distribuidora e são objetos de investigação para a polícia mapear o passo a passo feito por Thavisson antes do sumiço.

Conforme o Correio revelou em primeira mão, a carteira de Thavisson foi encontrada um dia depois do desaparecimento, em uma chácara localizada no Setor Araguaias, no Novo Gama (GO). O suspeito de jogar a carteira pulou o muro da residência e caminhou pelo quintal.

Segundo informações repassadas por familiares, a cabeça de Thavisson estava em outro local distinto do corpo, próximo ao Novo Gama. O corpo, no entanto, estava em um córrego, rumo ao Valparaíso. O cadáver foi localizado após uma denúncia anônima.